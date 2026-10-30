Hernán Claudio Di Carlos, conocido en redes como “Hernán Bloquero”, recuperó la libertad después de estar internado en un centro de salud mental de Junín, en la provincia de Buenos Aires. Está señalado por hostigar durante años a los influencers Homero Pettinato y Sofía “La Reini” Gonnet, que ahora pidieron botones antipánico.

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Di Carlos había sido detenido y declarado inimputable por un problema de salud mental. Ahora los profesionales que lo atendían autorizaron que continúe el tratamiento de manera ambulatoria.

Por qué liberaron a Hernán Bloquero

La salida del centro de salud fue una decisión de los profesionales que lo trataban, que consideraron que puede seguir su tratamiento fuera de la institución. La liberación fue concedida por María Fabiana Patiño, jueza civil de Junín, que está a cargo de su legajo.

Según NA, la Justicia porteña no estaba al tanto de la liberación, porque desde Junín no se lo habían comunicado.

Qué pidieron Homero Pettinato y La Reini

Al enterarse de que Di Carlos estaba en libertad, Pettinato y Gonnet solicitaron a la justicia porteña que les entreguen botones antipánico.

Días antes de la liberación, Pettinato había hablado sobre el caso: “Amenazar a alguien de muerte es un delito y es gravísimo. Es una persona que tiene que estar estabilizada. Mi máxima preocupación es por Sofía, porque una persona no puede hostigar de esa manera, mandar stories todo el día y sentir que es parte de la vida del famoso”.

El mensaje de Hernán Bloquero tras salir del centro de salud

Después de su salida, Di Carlos volvió a publicar en redes sociales. En un posteo escribió: “Los haters (odiadores) son y serán siempre el mismo problema”. Y agregó: “Lo dije hace poco y lo vuelvo a decir, estamos más vivos que nunca, y como podrán ver, en plena calle”.