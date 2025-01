Giro inesperado en el caso Liam Payne: detuvieron al ex mozo

La Justicia ordenó en las últimas horas la detención con prisión preventiva de Brian Paiz, el ex mozo acusado de suministrar estupefacientes al cantante Liam Payne. El ex integrante de One Direction murió el 16 de octubre pasado al caer de un tercer piso en un hotel del barrio porteño de Palermo.

A fines de diciembre, la jueza Laura Graciela Bruniard había procesado a cinco personas por la muerte del excantante de One Direction. Dos de los imputados recibieron prisión preventiva, a los que ahora se suma Paiz. Recientemente, circularon los últimos mensajes que dan cuenta de las horas previas a la muerte del músico.

Chats reveladores de Liam Payne antes de morir

Recientemente, se revelaron los últimos chats de Payne, que muestran cómo fueron sus minutos finales. El cantante se había contactado por WhatsApp con dos prostitutas para tener relaciones sexuales. En los mensajes, difundidos por Telenoche, Payne les envió su cuenta de Instagram y les ofreció $5.000. También pidió a la recepción del hotel una botella de champagne y dos de whisky. Las cámaras de seguridad mostraron que uno de los empleados del hotel se encargó de conseguir las drogas que Payne solicitó.

“Liam Payne se contacta con ellas, les manda su cuenta de Instagram. Hay una llamada y luego un intercambio de mensajes. ‘Quiero jugar’, le dice a las 9.46 de la mañana. ‘Tengo todo el día’, le dice a las 9.48 de la mañana. ‘Te pagaría 5.000 dólares’, agrega”, detalló el periodista, que leyó los mensajes del músico en el noticiero. “El diálogo continúa y se pone cada vez más picante”, acotó Barbano, que sumó que la joven le pidió llevar a una amiga, además de consultar por el nombre del hotel. “Las jóvenes se van a presentar en el hotel, se van a encontrar con Liam Payne, que le va a pedir a la gente de la recepción que le manden una botella de champagne y dos botellas de whisky. A las 10:30 de la mañana de un día de semana está pidiendo Liam Payne las botellas de whisky”, contó Barbano.