En el marco de su visita oficial al país, el papa León XIV pronunció un contundente discurso en la Universidad Católica Argentina (UCA) donde profundizó sus mensajes sobre la realidad socioeconómica actual, marcando ejes centrales que dialogan con la doctrina social de la Iglesia y la defensa de los sectores más vulnerables. Ante referentes del ámbito empresarial, sindical y de la economía popular, el Sumo Pontífice puso el foco en la centralidad del empleo digno y la justicia distributiva.

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Al recuperar las históricas consignas vinculadas a los derechos fundamentales de las comunidades, el Santo Padre señaló: "Muchas veces mi antecesor, el papa Francisco, indicó a las tres T como exigencia de la justicia social: tierra, techo y trabajo".

El impacto del desempleo y las críticas del Papa Leon a los modelos de exclusión

Durante su alocución, el máximo representante de la Iglesia católica advirtió de manera directa sobre las consecuencias humanas de la falta de oportunidades laborales, dejando una de las frases más fuertes de su visita: "El desempleo es un drama en la vida de quien lo padece". "Privar a una persona del trabajo es herir su dignidad, anular su capacidad de aporte y sumergirla en la exclusión social", énfatizó.

En la misma línea, León XIV cuestionó aquellas estructuras donde el dominio financiero se impone por sobre el bienestar comunitario, señalando que la economía debe mantenerse firmemente "al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía". Asimismo, advirtió sobre los peligros de la avaricia como una enfermedad del corazón que corrompe la actividad productiva y desatiende las necesidades de las periferias.

Javier Milei recibiendo a León XIV en su visita pastoral.

El rol del sindicalismo y los desafíos de la inteligencia artificial para los trabajadores

Hacia el tramo final de su mensaje ante la comunidad académica y social, el pontífice también hizo mención a las herramientas de organización colectiva y a las transformaciones tecnológicas del mundo moderno:

Defensa gremial: Reivindicó que «el sindicato es una institución obligatoria para proteger los derechos de los trabajadores», aunque exigió a las dirigencias sindicales mantener la mirada atenta sobre las transformaciones laborales y la realidad de los sectores informales.