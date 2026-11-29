Un hombre, de 33 años, fue detenido luego de preguntarle a la inteligencia artificial cómo robar una camioneta Hilux, además de otras consultas que permitieron identificar al resto de los integrantes de una banda dedicada al hurto y posterior venta de vehículos 4x4.

{{{htmlAmp}}}

Las consultas fueron realizadas a Meta AI, la herramienta de inteligencia artificial integrada a WhatsApp, con la excusa de que estaba en medio de la ruta y que se le había partido la llave. “¿Cómo robo una Hilux?”, fue el disparador que terminó en el procesamiento de seis hombres.

"No es una broma", le había asegurado a la IA, luego de la respuesta de esta. Estos mensajes fueron encontrados por los investigadores en el celular del sospechoso, que fue arrestado cuando intentaba sustraer una pieza de una camioneta que estaba bajo custodia policial.

¿Cómo sigue la causa?

Como parte de la investigación, la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 37, María Fabiana Galletti, procesó a seis hombres de entre 25 y 46 años, tres de ellos con prisión preventiva. Según la acusación, la organización operaba al menos desde fines de septiembre de 2025 en los barrios porteños de Villa Urquiza, Villa Ortúzar y Chacarita.

Mientras que la investigación estuvo a cargo de José María Campagnoli, titular de la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, con intervención del auxiliar fiscal Facundo Vidal. La resolución judicial fue dictada el 13 de noviembre y difundida este viernes por el Ministerio Público Fiscal.

El inicio del robo

La causa comenzó el 10 de diciembre del 2025 cuando un hombre denunció en la Comisaría Vecinal 12C de la Policía de la Ciudad la desaparición de su Toyota SW4 4x4 GR, que había estacionado alrededor de las 22 de la noche anterior sobre la avenida Triunvirato al 5700, en Villa Urquiza.

Las cámaras de seguridad permitieron establecer que el vehículo había sido robado durante la madrugada y que los responsables escaparon hacia la Provincia. El rodado apareció abandonado en el cruce de Vergara y Perú, en la localidad bonaerense de Florida, partido de Vicente López.

Además, la camioneta había chocado contra el alambrado de las vías del ferrocarril Belgrano Norte. Incluso, tenía el motor encendido y la puerta del conductor abierta. Finalmente, la camioneta fue trasladada al playón de la comisaría segunda de Vicente López. Al tiempo, ocurrió el episodio en que terminaron involucrados los seis detenidos, cuando el principal sospechoso J.E.O., arribó al lugar e intentó apoderarse de la computadora del vehículo.

La detención

J.E.O. fue detenido y la policía secuestró su celular. Por el intento de robo, en mayo de este año, la Justicia bonaerense lo condenó a un año de prisión en suspenso por tentativa de hurto agravado.

El peritaje al celular permitió vincularlo con la sustracción de la SW4 y con otros hechos de similares características. También los intercambios con sus contactos contribuyeron a detectar la existencia de la presunta banda.

En su diálogo con Meta AI, el detenido le preguntó cómo robar una Toyota Hilux. Tras recibir una respuesta, aseguró que hablaba en serio y volvió a consultar cómo abrirlo. El pasado 2 de noviembre, la Fiscalía solicitó allanar los domicilios vinculados a los acusados. Durante los procedimientos se secuestraron vehículos, celulares, computadoras, un arma de fuego y distintas autopartes, algunas de ellas con pedidos de secuestro emitidos por la Justicia bonaerense.

Finalmente, la jueza Galletti dictó el procesamiento de los seis acusados y dispuso la aplicación de prisión preventiva para tres de ellos. J.E.O. (33), D.H.R. (25), G.E.T. (37), A.G.B. (31) y M.M.J.B. (46) fueron procesados por asociación ilícita, mientras que J.E.O. y G.E.T. fueron procesados por distintos hechos de hurto agravado por tratarse de vehículos estacionados en la vía pública.

En tanto, L.O.A., de 43 años, fue procesado por hurto agravado, pero no por integrar la asociación ilícita. J.E.O., D.H.R. y L.O.A. quedaron con prisión preventiva.