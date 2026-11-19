El vínculo entre la familia Camacho y el actual Sumo Pontífice se remonta a 1995, mucho antes de que el mundo lo conociera como León XIV. En aquel entonces, un joven sacerdote estadounidense de la orden agustina, Robert Francis Prevost, recorría el norte de Perú como misionero y se había ganado el afecto de los lugareños, que lo llamaban cariñosamente "el padre Robert".

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Héctor Camacho, un amigo cercano del religioso, le hizo una petición muy especial: que su hija recién nacida llevara el nombre de su difunta esposa, Mildred, y que el sacerdote fuera su padrino de bautismo. El joven cura aceptó sin imaginar que, tres décadas más tarde, se convertiría en el líder espiritual de 1.400 millones de católicos.

La prueba de aquel compromiso aún se conserva en la casa de los Camacho, en la ciudad de Chulucanas. El nombre de Robert Prevost Martínez aparece escrito a mano en la fe de bautismo de Mildred, junto a fotografías del día de la ceremonia en las que el entonces párroco posa junto a la familia. Para esta mujer de 30 años, esos recuerdos familiares cobraron una dimensión completamente nueva el 8 de mayo de 2025, cuando los 133 cardenales reunidos en el cónclave eligieron a su padrino como el nuevo papa.

En esa fecha, Robert Prevost se convirtió en el primer pontífice con nacionalidad estadounidense y peruana en encabezar la Iglesia católica, sucediendo al recientemente fallecido Papa Francisco.

De obispo en Chiclayo a líder global

La conexión de Prevost con Perú no fue efímera. Tras su paso por Chulucanas y Trujillo, en 2015 fue nombrado obispo de la diócesis de Chiclayo, una jurisdicción con más de 50 parroquias y una población superior al millón de fieles católicos. Durante sus casi ocho años al frente de esa diócesis, se ganó el cariño de la gente por su humildad y su disposición a recorrer los lugares más recónditos, a pie, a caballo o en mula, para estar cerca de sus feligreses. Su labor pastoral se extendió entre 2015 y 2023, un período en el que también obtuvo la nacionalidad peruana.

Ahora, con su regreso a Perú en el marco de su gira apostólica por Sudamérica, el vínculo vuelve a tomar notoriedad. El papa León XIV aterrizó en Chiclayo el viernes 13 de noviembre de 2026, en lo que fue su primera visita a la ciudad que lo vio ejercer como obispo. La agenda incluyó una multitudinaria misa en las Pampas de Pimentel, un encuentro privado con los sacerdotes de la diócesis y la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. Fue un reencuentro profundamente emotivo, en el que el propio Pontífice expresó que en Chiclayo se sintió "en casa".

Un reencuentro que trasciende lo protocolario

Para Mildred Camacho, la visita del Papa representa la culminación de una historia que comenzó como un simple favor entre amigos. La mujer, que hoy tiene 30 años, reconoce que su vida cambió de manera inesperada tras la elección de su padrino, transformando una anécdota familiar en una conexión directa con el Vaticano. Aunque no se ha confirmado si hubo un encuentro privado entre ambos durante la visita, la expectativa de la familia era enorme, ya que para ellos no se trata solo del Sumo Pontífice, sino del hombre que les tendió la mano tres décadas atrás.

La historia de los Camacho se entrelaza con la de un pontificado que, desde sus primeros días, ha mostrado un fuerte compromiso con las periferias y los más vulnerables. El paso de León XIV por Chiclayo no solo reafirmó su conexión personal con el país que lo acogió durante más de veinte años, sino que también sirvió como una plataforma para enviar un mensaje de esperanza y cercanía a toda América Latina. Para Mildred y su familia, el "padre Robert" que un día aceptó ser padrino, hoy es el pastor que guía a la Iglesia universal.