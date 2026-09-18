Le dispararon mientras dormía en Chacarita: fue su socio y ahora está detenido

Un carpintero quedó detenido con prisión preventiva acusado por intento de homicidio tras atacar a su socio mientras dormía en un taller de Chacarita. Aparentemente el hombre se habría acercado durante la madrugada con un revólver calibre .22 y le habría efectuado dos disparos a quemarropa a la víctima, que impactaron en su pómulo derecho.

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No conforme con ello, tras los disparos el agresor habría intentado ahorcar a la víctima utilizando un cable. En ese momento comenzó un forcejeo, donde el carpintero le habría apoyado el revólver en el cuello y le habría gatillado al menos tres veces más, aunque afortunadamente el arma no accionó.

Todo el suceso ocurrió mientras el agresor amenazaba de muerte al socio, quien logró sobrevivir pidiendo ayuda a los gritos. Ahora la Justicia investiga qué ocurrió en el interior de la vivienda y cuáles fueron los motivos que desencadenaron en tan violenta situación.

La Justicia dispuso que el agresor continúe detenido

La causa avanzó con la identificación del agresor y la recopilación de pruebas que le permitieron a la Justicia solicitar una medida de coerción más severa. La imputación es por homicidio simple en grado de tentativa, agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil condicional.

El hombre quedó preso mientras se sigue investigando el caso para su posterior elevación a juicio. Quedó a disposición de la Unidad Flagrancia Norte y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 5, encabezada por el fiscal Miguel Ángel Kessler, continuará con la investigación.

Detuvieron en Mar del Plata al novio de la adolescente de 13 años baleada en la cabeza

Una adolescente de 13 años fue hospitalizada de urgencia en el Materno Infantil de Mar del Plata tras recibir un disparo en la cabeza. Ahora, su novio, de 16 años, fue detenido y quedó alojado en una unidad de menores mientras avanza la investigación por lo sucedido.

Todo ocurrió el viernes por la noche, alrededor de las 21:20, en una vivienda del barrio Fortunato de la Plaza. Según los primeros testimonios incorporados al expediente, el adolescente se encontraba junto a la víctima en la casa sobre la calle Camusso al 1700 y manipulaba un arma de fuego.

La causa quedó en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, con intervención de la fiscal Mariana Baqueiro. El expediente fue caratulado como tentativa de homicidio, aunque la investigación continúa en proceso para determinar las circunstancias en las que se produjo el disparo.