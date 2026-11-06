La historia comenzó en septiembre de 1986, en la sala de partos del hospital Lagomaggiore de Mendoza. Una mujer dio a luz a un varón, lo vio por unos instantes y después nunca más. Le dijeron que había muerto, pero no le permitieron despedirse ni le entregaron el cuerpo. Cuarenta años y dos meses después, este jueves, peritos de la Justicia Federal encontraron los restos de ese bebé en la cripta 16 del cementerio de la capital mendocina. El detalle que cerró el círculo fue una medallita: la misma que la madre había dejado en la sala de partos y que apareció junto a los restos, permitiendo el reconocimiento.

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El operativo se realizó por orden del Juzgado Federal 3 de Mendoza, a cargo del juez Marcelo Garnica, en una causa que instruye el fiscal Fernando Alcaraz, del Área de Transición de la Fiscalía Federal de Mendoza, que investiga la desaparición forzada de personas en democracia. Los investigadores trabajaron en dos criptas del cementerio, la 15 y la 16, y fue en esta última donde se produjo el hallazgo. La mujer que llevó el caso durante cuatro décadas fue una de las primeras personas en enterarse.

Un camino que empezó en la Justicia provincial

La denunciante había recurrido primero a la Justicia provincial, pero no tuvo resultados y el caso terminó archivado. Con la representación de los abogados Enoc Ortiz, Carlos Varela Álvarez y Milagro Baztan, la causa pasó al fuero federal y fue aceptada en agosto de 2025 bajo la figura de Juicio por la Verdad. Se trata de un proceso judicial excepcional que, aun cuando los delitos estén prescriptos o no se logre identificar a los responsables, permite investigar para reconstruir los hechos, garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y sentar precedentes institucionales.

Según los letrados, este sería el primer caso en Mendoza en el que se investiga en el marco de un Juicio por la Verdad en democracia. La causa ya investiga la desaparición de otros niños en el mismo hospital en la misma época, y el hallazgo abre la puerta a nuevas denuncias por hechos ocurridos entre los años 80 y 90.

Las contradicciones en los documentos

Los abogados de la mujer presentaron pruebas documentales que plantean inconsistencias notorias. Los certificados de nacimiento y defunción comparten el mismo número de DNI, pero registran horas incompatibles, e incluso el niño figura como fallecido antes de nacer. La denunciante asegura que su hijo nació con vida, que lo vio en la sala de partos y que luego nunca más le permitieron verlo. Sostiene que le dijeron que había muerto y que el cuerpo supuestamente iría a quedar "para su estudio".

Décadas más tarde, la mujer obtuvo documentos que reforzaron sus sospechas e incorporó su muestra genética al Banco de Huellas Genéticas de Mendoza. El dictamen inicial del fiscal Alcaraz indicó que los hechos denunciados pueden encuadrarse como los delitos de sustracción y ocultamiento de un menor, alteración del estado civil y falsedad ideológica de documento público.

Qué se investiga ahora

Con el hallazgo de los restos, comienza otra parte considerable de la investigación: establecer qué sucedió con el bebé después de que fuera separado de su madre y cómo llegó hasta la cripta 16 del cementerio capitalino. Será el juez Garnica quien determine cómo continúa la causa, que escrutará en las autoridades, el plantel médico y otros empleados del hospital Lagomaggiore que trabajaron durante la década de 1980.

Uno de los ejes centrales del proceso será determinar si los delitos están prescriptos. Pero aun cuando lo estuvieran, la figura del Juicio por la Verdad se sostiene como herramienta de reparación simbólica y derecho a la memoria. Para la mujer que buscó a su hijo durante cuarenta años, el hallazgo representa un primer paso para conocer la verdad y ponerle un nombre a una historia que durante décadas permaneció oculta.