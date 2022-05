Bullying en La Plata: le cortaron las pestañas a una niña de 10 años

La madre de la niña contó que su hija no quiere ir al colegio y denunció a las autoridades por no dar respuestas ante los reiterados maltratos.

La madre de una niña de 10 años denunció que su hija es víctima de bullying en la escuela. Allí recibe constantes maltratos y golpes de sus compañeros y compañeras de clase. Tanto es así que la nena, llamada Karina, no quiere ir a la Escuela 26 de la localidad de Abasto en la ciudad de La Plata.

Laura Balbuena, mamá de la nena, dialogó con "Nosotros a la mañana" por El Trece y contó: "Se juntan entre tres y le pisan los pies. También me dijo que le cortaron el pelo y hasta las pestañas". Al mismo tiempo, indicó que "por miedo" su hija no reacciona a los repetidos ataques ni tampoco le cuenta a las maestras lo que sucede.

Frente a esto, Balbuena decidió hacer público el caso luego de que al presentarse ante las autoridades del colegio no obtuvo la respuesta rápida necesaria para que su hija deje de sufrir este tipo de maltratos. "Yo he ido a buscarla en vehículo o en remis y he visto la situación de que los compañeros le hacen gestos, incluso yo estando con ella. Lo único que le aclaraba a ella es que no reaccionede la misma manera", explicó.

Si bien dejó en claro que habló con algunos padres, remarcó en reiteradas ocasiones que su idea "no era pelear con los vecinos o armar quilombo". Desde el colegio la citaron para una reunión y luego de hacerla esperar 40 minutos, donde no la atendieron. "Lo que yo no quiero es que, después de una cita, que se arreglen entre compañeritas, vuelvan a hacer una amistad y el día de mañana suceda lo mismo", señaló. Y sostuvo que si bien pensó en cambiarla de escuela, todas le quedan lejos o le generan incomodidad para ir a buscarla o llegar a tiempo al trabajo.

Durante la misma entrevista, Balbuena contó: "Ayer hablaba con los directivos, con la trabajadora social, tuvimos una charla y se enojaron. Mi idea no era culparlos a ellos, esto viene de casa. Mi nena tiene miedo y no habla. Yo tendría que hacer más ruido para que se trabaje y que no quede solo en citar a los padres". Y añadió: "Hablé con el maestro, me dijo que me iban a llamar para citarme, pero yo esperaba una respuesta. Que me dijeran que hablaron con los familiares (de los agresores) y llegaron a un punto de acuerdo para trabajar más sobre el tema pero no sucedió".

Para cerrar, la mamá de la niña sentenció: "Karina viene sufriendo bullying desde primer grado. Ahora va a quinto y estoy cansada de hacerla faltar. Yo tengo capacitaciones y me complica mi trabajo. Además, quiero alertar está situación antes que ocurra algo peor".