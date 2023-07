Avanza el caso Natacha Jaitt: los fiscales analizan los 56 gigas de contenido del iPad

El equipo de fiscales a cargo de la investigación por la muerte de Natacha tiene en su poder los resultados de los análisis forenses de su tablet. Su hermano dio detalles.

Los fiscales que llevan adelante la investigación de la muerte de Natacha Jaitt, ocurrida durante febrero del 2019 en un boliche de Villa La Ñata, partido de Tigre, recibieron este jueves los diferentes análisis forenses realizados sobre el iPad de la modelo. Tras cuatro años de intentos, lograron desbloquear el dispositivo y comenzaron con el análisis del contenido hace aproximadamente un mes. El trabajo se dio, principalmente, sobre videos, fotos, chats, mails y redes sociales de Natacha.

Según lo informado por fuentes judiciales, la Unidad de Análisis de Investigación Digital de la Policía Judicial de la Procuración Bonaerense analizó un total de 56 gigas de información. Además, se determinó que no se borraron fotos y videos; se encontraron dos cuentas de Gmail y una de Hotmail, dos usuarios de Instagram y otros dos de Twitter. Tampoco se detectó actividad manual en el aparato realizada desde las 20:46 del 22 de febrero de 2019, la víspera de la muerte de Natacha.

El equipo de fiscales conformado por Cosme Iribarren, Diego Callegari y Sebastián Fitipaldi, solicitó que sea analizado "el intercambio de mensajería, información y/o interacción de llamados entre la víctima y las personas que fueran identificadas como Gonzalo Rigoni, Raúl Velaztiqui Duarte, Lisa Vera, Marcelo Cressini, Gaspar Fonola, Luana Monsalvo, Gustavo Andrés Bartolini, como así también de toda aquella persona que pueda surgir del relevamiento del dispositivo".

"Personal idóneo proceda al análisis de la totalidad de archivos que fueran extraídos del dispositivo en cuestión, debiendo -conforme las constancias probatorias incorporadas al presente-, analizar en especial de todos y cada uno de los documentos existentes (videos, fotografías, chats, archivos de datos, interacción en redes sociales, e-mails, registro de comunicaciones vía redes, entre otros) desde el mes de febrero del año 2019 a la fecha de acaecimiento del suceso -23 de junio-", solicitaron los fiscales a cargo en su momento.

Además, buscan cotejar si los nombres de las personas mencionadas también figuran en los documentos extraídos años atrás mientras que remarcan la necesidad de transmitir información "de cualquier índole y/o registro relacionada con esto de salud y y registro con el estado de salud y/o atenciones médicas de la víctima".

Otra medida dispuesta por los fiscales es que se le solicite, esta vez a la Comisión Bicameral permanente de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, la carpeta "Operación Jaitt" que supuestamente se secuestró en el marco de la causa al falso abogado Marcelo D'Alessio.

Por su parte, los fiscales federales Carlos Rívolo, Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano -éstos dos últimos de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex)- enviaron peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) para que estén presentes en la apertura de los archivos de la tablet. Estos investigan al productor de TV y exganador del programa Gran Hermano, Marcelo Corazza, hoy detenido y mencionado en su momento por Jaitt como implicado en una red de pedofilia.

Qué hay en el iPad de Natacha: lo que dijo Ulises Jaitt

Este miércoles, tras recibir el informe del contenido de la tablet, su hermano Ulises Jaitt aseguró que se trata de un "informe parcial" porque la Justicia les mostró lo que ellos creen que tienen que ver pero que no estuvieron presentes durante el análisis de la información. "No es transparente, es irregular... Nos llegó lo que la Justicia quiere", marcó. Y volvió a poner el foco, principalmente, en el equipo fiscal y su trabajo: "Otra cosa llamativa es que si a los celulares ya los peritaste en 2019, ¿por qué me los das ahora cuatro años después? Estábamos en otra etapa de tiempos de la investigación, es otra guachada... Ha transcurrido demasiado tiempo".

Con respecto al contenido en sí, detalló: "Lo que han revelado son situaciones donde Natacha, con las redes sociales, le contaba a la gente sobre su estado de salud y demás. Una parte es toda la información que pertenece al teléfono y a los cruzamientos de todos los protagonistas que estuvieron esa noche". Y destacó: "Ahí hay algo llamativo porque Gonzalo Rigoni, quien yo digo que mata a Natacha, a las 21.30 hs de esa noche le dice a una amiga llamada Natalia que Natacha llegó y trajo drogas. Y cinco minutos antes, Natacha estaba comprando cigarrillos que le pidió Rigoni cuando estaba yendo. Ahí hay una mentira, es muy llamativo".

Ulises, por otro lado, señaló: "Por lo que estuve viendo hay una persona que le pidió a Natacha hablar el viernes 22, 12 hs antes de que suceda lo que pasó y le dice 'mirá me acaban de llamar, me están preguntando por vos' y le pide hablar. Esa es otra información que no sé de dónde sale, esa persona no la conozco". Y sentenció: "Después hay cuestiones más complicadas, pero no puedo decirlos porque el que se come la demanda soy yo. Hay nombres mencionados sobre la investigación de la pedofilia que estaba haciendo Natacha".

La muerte de Natacha Jaitt

Natacha Jaitt (41) murió la madrugada del 23 de febrero de 2019 en el salón de fiestas "Xanadú", situado en Isla Verde al 600, de Villa La Ñata, Benavídez, partido de Tigre, al que había concurrido por una reunión de negocios para programar un evento. En un momento de la noche, durante la cual se consumieron drogas y alcohol -hay testimonios y hasta videos de cámaras de seguridad que lo registraron-, la conductora y modelo sufrió una "insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón" y una "falla multiorgánica", y murió, según los resultados de la autopsia.

Las pericias toxicológicas confirmaron que Jaitt consumió cocaína y alcohol antes de morir en el salón de fiestas "Xanadú", y no detectaron la presencia de ningún veneno. La familia Jaitt siempre sospechó y planteó que la muerte de Natacha podía haber sido un homicidio vinculado a algunas denuncias que Natacha había hecho públicas, aunque para los fiscales de Tigre todo indica que fue producto del deteriorado estado de salud que presentaba y de la ingesta voluntaria que esa noche hizo de cocaína.

La causa solo tuvo como imputado al empresario de nacionalidad paraguaya Raúl de Jesús Velaztiqui Duarte (51), que aquella noche acompañó a Natacha al salón pero por nada vinculado a la muerte, sino que descubrirse que había maniplado y cambiado de lugar el celular de Jaitt de la escena de la muerte.

Los otros presentes investigados, pero que terminaron siendo solo testigos fueron: Gonzalo Rigoni (49), dueño de "Xanadú"; Gaspar Esteban Fonolla (49), amigo de Jaitt; Gustavo Andrés Bartolín (48), alias "Voltio" y vecino del primero, y su amiga Luana Micaela Monsalvo (23).