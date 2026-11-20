El Gobierno de Córdoba avanza con un plan de infraestructura vial que contempla la pavimentación de un corredor estratégico para mejorar la conexión entre distintas localidades del norte provincial.

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La primera intervención se desarrolla sobre la Ruta Provincial S-433, entre Colonia Caroya y Tinoco, donde se ejecutan trabajos sobre una extensión de 10,1 kilómetros. La obra registra un avance del 30% y comprende tanto la construcción de una nueva calzada como la adecuación de sectores del trazado existente.

El proyecto tendrá una segunda etapa que permitirá extender el asfalto hasta Santa Rosa de Río Primero. De esta manera, la Provincia prevé completar un corredor de más de 20 kilómetros, con intervenciones adicionales destinadas a mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial.

¿Cómo son las nuevas obras viales que pone en marcha Córdoba?

Los trabajos están a cargo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y comprenden la construcción de una rotonda de acceso, la ejecución de la carpeta asfáltica y distintas intervenciones en el sector urbano de Tinoco.

La traza comienza en la intersección con la Ruta Provincial A-174, cerca de Colonia Caroya, atraviesa el río Carnero y continúa hacia el este, bordeando Tinoco por el sector sur. Luego, se vincula con la Ruta Provincial S-425 y atraviesa los parajes rurales de Rangel y Tala Norte, hasta llegar a Santa Rosa de Río Primero, donde conecta con la Ruta Provincial 10.

Entre las principales obras se encuentra la construcción de una rotonda de hormigón de tres ramas en el cruce con la A-174. La infraestructura contará con canteros centrales e isletas separadoras para ordenar el tránsito.

La nueva calzada tendrá 7,30 metros de ancho y estará acompañada por banquinas sin pavimentar de tres metros. Además, el diseño contempla modificaciones en algunas curvas para mejorar la visibilidad y las condiciones de seguridad. En el tramo urbano de Tinoco, se pavimentará el camino actual.

Los trabajos permitirán mejorar un camino enripiado que presenta irregularidades y dificultades para la circulación, tanto de vehículos particulares como del transporte de cargas.

La continuidad del proyecto fue anunciada por el gobernador Martín Llaryora durante una visita a Santa Rosa de Río Primero. La segunda fase contempla otros 11,9 kilómetros de pavimentación hasta la intersección con la Ruta Provincial 10.

Esta etapa también incluirá trabajos de adecuación en el cruce, señalización, demarcación e iluminación. De esta manera, se completará la conexión entre las localidades y se mejorarán las condiciones de circulación en todo el corredor.

El camino es importante para la actividad agrícola y ganadera de la región, ya que facilita el traslado de la producción y la comunicación entre las poblaciones rurales.