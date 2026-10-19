Kicillof inauguró los Juegos Bonaerenses 2026 con récord de inscriptos y críticas a Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes la apertura de la etapa final de la 35° edición de los Juegos Bonaerenses 2026, que se lleva adelante en Mar del Plata con la participación de 30.000 deportistas. Durante el acto, destacó el récord de inscripciones y defendió la inversión del Estado provincial en políticas deportivas y culturales, en contraste con los recortes del Gobierno nacional.

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“Estamos muy felices de ver la alegría de los pibes y pibas que llegaron de toda la provincia para participar de esta etapa final de los Juegos Bonaerenses: este año alcanzamos un nuevo récord, con 504 mil inscriptos, un 12% más que el año pasado”, expresó Kicillof.

El mandatario atribuyó ese crecimiento al trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios, y remarcó la importancia de sostener los recursos destinados a ampliar el acceso al deporte y la cultura. La edición de este año cuenta con una inversión de $21.000 millones y reúne a participantes de los 135 municipios bonaerenses.

Kicillof cuestionó los recortes nacionales al deporte

Durante la apertura, el gobernador contrastó la política deportiva bonaerense con las decisiones del Gobierno de Javier Milei y cuestionó la reducción de los fondos destinados al sector, así como el debilitamiento de los Juegos Evita. “Mientras el Gobierno nacional abandona el deporte, recorta un 70% los recursos destinados al sector y prácticamente hace desaparecer los Juegos Evita, nosotros seguimos invirtiendo para que cada vez más chicos y chicas puedan participar de estas actividades”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que el acceso a propuestas deportivas y culturales resulta cada vez más difícil para muchas familias y defendió la intervención estatal para garantizar oportunidades de participación. “En un contexto en el que a muchas familias les cuesta cada vez más acceder a propuestas deportivas y culturales, es fundamental que exista un Estado que acompañe y garantice estas oportunidades”, agregó.

El mandatario también destacó el impacto de estas políticas en la vida de los jóvenes y cuestionó los discursos que ponen el foco en los problemas de la juventud sin contemplar la importancia de generar espacios de participación. “Se habla mucho de los problemas de la juventud, pero acá vemos lo que pasa cuando hay inversión, organización y alternativas reales: miles de pibes y pibas que están felices, compitiendo y haciendo lo que más les gusta”, afirmó.

Por último, ratificó el compromiso de su gestión con la continuidad de los Juegos Bonaerenses. “Para nosotros es fundamental defender y fortalecer esta política pública: los Juegos Bonaerenses representan para miles de jóvenes una experiencia que los acompaña toda la vida”, concluyó.

Juegos Bonaerenses 2026

La etapa final de la competencia se desarrolla entre el 19 y el 23 de octubre e incluye más de 100 disciplinas deportivas y culturales. Participan jóvenes, personas con discapacidad, personas trasplantadas y adultos mayores de toda la provincia.

Con más de 504.000 inscriptos, la edición 2026 alcanzó un nuevo récord de participación y consolidó el alcance territorial de una política pública que lleva 35 ediciones consecutivas. Según los datos difundidos por el Gobierno bonaerense, más de 20 millones de personas participaron de los Juegos desde su creación.

Además de su dimensión deportiva y cultural, el evento representa un impulso para la actividad económica de Mar del Plata, con movimiento para el turismo y el comercio local durante los días de competencia. En ese sentido, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque destacó el carácter inclusivo de la convocatoria y su importancia en el contexto económico actual.

“Esta es la fiesta deportiva más grande del país que comparten personas con discapacidad, trasplantadas, jóvenes y adultos mayores de distintos puntos de la Provincia”, sostuvo el ministro y agregó: “En este contexto económico tan complejo, este evento es además un impulso para el turismo, el comercio y la economía de la ciudad de Mar del Plata”.