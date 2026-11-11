La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, respondió a las críticas por el viaje que realizará a China en medio de la visita del papa León XIV, quien partió este miércoles de la Argentina hacia el último destino de su visita apostólica a Sudamérica. La mandataria afirmó que "jamás" se le ocurriría "desairar" al Santo Padre.

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Fujimori participará de la Semana de Líderes del Foro Económico Asia Pacífico (APEC), mientras el Pontífice esté aún en territorio peruano. "Jamás se me ocurriría desairar al Papa León XIV. Soy católica creyente y practicante", aseguró la presidenta peruana al Canal N, tras ser consultada sobre el pedido de autorización al Congreso para ausentarse del país del 15 al 21 de noviembre.

La visita de León XIV a Perú, donde realizó la mayoría de su trayectoria durante más de 20 años. Según el cronograma de la organización, la presidenta peruana recibirá al Papa en el Palacio de Gobierno a las 18:45 (20:45 de Argentina). Una hora más tarde dará un discurso en el Gran Teatro Nacional.

Después, recorrerá las ciudades de Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa, y terminará el próximo lunes 16 con una multitudinaria misa en la Base Aérea de Las Palmas, en Lima, evento al que Keiko no asistirá.

¿Dónde estará Keiko Fujimori?

Además, Fujimori explicó que ya tiene programa una reunión con su par chino, Xi Jinping, el 17 por lo cual no fue posible cambiar de fecha y subrayó que es importante "participar" en las actividades de APEC, que iniciarán el 18 en Shenzhen, en el país asiático.

"Estamos con mucha ilusión y (el Papa) va a ser recibido por todos los peruanos", aseguró, pero agregó que como presidenta, tiene "obligaciones de Estado que cumplir".

Este lunes, la jefa de Estado pidió autorización al Senado para viajar a China y participar de la APEC y posteriormente realizará una visita oficial a Japón, país procedente de sus antepasado, el 20.

"Las reuniones permitirán abordar asuntos concretos de interés común en materia de comercio e inversión, infraestructura, conectividad, y cooperación internacional (especialmente en materia de tecnología y transición energética), así como explorar nuevas oportunidades de cooperación en otras áreas", sostuvo la Presidencia a través de un documento presentado al Senado.

En Shenzhen, la agenda de Fujimori también incluye una reunión de trabajo con empresarios estadounidenses organizada en la Coalición de Negocios Estados Unidos-APEC a la que, además, asistirán varios ministros peruanos.

El cruce de León XIV con Alberto Fujimori

En la previa de la llegada de León XIV al Perú, se viralizó un video del actual Papa cuando aún era obispo de Chiclayo en diciembre de 2017, tras el indulto del expresidente Alberto Fujimori -padre de Keiko- por parte del mandatario de ese entonces, Pablo Kuczynski, por su "delicada" condición de salud.

"El expresidente pidió perdón de una forma genérica, mencionando si algunos se han sentido ofendidos. Sería más eficaz pedir perdón por algunas de las grandes injusticias por las que fue juzgado y sentenciado", planteó el entonces Robert Prevost, que también señaló que buena parte de los conflictos que Perú atravesaba en ese momento "tenían origen en ese dolor no resuelto".

El diario La República de Perú, aseguró que León XIV había estado presente en la Marcha de los Cuatro Suyos, una protesta masiva contra el gobierno de Alberto Fujimori tras su tercera reelección, que fue inconstitucional.