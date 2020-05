Concedieron la exención de prisión a Sebastián Villa, denunciado por violencia de género

Antes de prestar su declaración indagatoria, el futbolista Sebastián Villa recibió el beneficio de la exención de prisión por parte de la Justicia. El jugador del club Boca Juniors fue denunciado por su expareja por violencia de género.

La defensa del delantero colombiano, encabezada por Martín Apolo, solicitó el beneficio antes de la indagatoria virtual, producto del coronavirus, el cual fue concedido por el juez de Garantías Javier Maffucci Moore, informaron fuentes judiciales a NA.

Villa está imputado de los delitos de lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer mediando violencia de género en concurso real con coacción agravada, es decir, amenazas.

El colombiano fue denunciado por su expareja, Daniela Cortés, en medio de la cuarentena y según informó Fernando Burlando, abogado de la mujer, el delito tiene penas de diez años de prisión.

Burlando dio a conocer chats entre Villa y Cynthia Cortés, hermana de Daniela, que complican al futbolista ya que él mismo habla de las agresiones y reconoce el embarazo que Cortés perdió por los ataques del jugador, según denuncia la familia.

Uno de los chats es del 1° de febrero de 2019; el futbolista aparece agendado como “Seba cuñis”, por “cuñado”. “Sebas, otra vez lo mismo. Si no quieres estar con ella, mandala para acá, pero no sos ni el papá ni nadie para que le pegues”, dijo la mujer. “Sí, está bien Cynthia”, respondió el jugador. “No señor, así no son las cosas, Sebastián. No pase la raya más de lo que la has pasado. ¿Entonces por qué tiene la boca con sangre?”, le agregó ella.

El 8 de enero del año pasado también hubo otra conversación. Cynthia sostuvo: “Porque Sebas, seamos sinceros, todo lo que vivió ella fue muy terrible y verle las manos moradas, eso me partió el alma. Pero aún así ella me dice que te ama y que tú eres un buen hombre. Y lloró mucho. Por eso te digo mucho amor y todo saldrá bien, te lo pido como cuñada, no deje que nadie se meta entre ustedes dos, ni la familia, ni los amigos, confíe en su pareja y mucha, mucha sinceridad en todo”. Ante ésto, Villa respondió: “Sí, yo también la amo, no sé qué me pasó, se me fueron las luces. Porque ella se ha convertido en mi mano derecha y no sé que pasó”.