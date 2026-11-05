Juicio por Loan: ratificaron los rastros del niño en los vehículos de Pérez y Caillava

Una especialista en odorología forense ratificó que los perros entrenados detectaron rastros compatibles con el olor del niño en el Ford Ka y la Ford Ranger del matrimonio.

La declaración de Marilú Vázquez, subcomisaria de la Policía de Salta y auxiliar del perito Mario Rosillo, fue uno de los momentos más importantes de la jornada ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. La especialista explicó cómo se realizó el procedimiento, confirmó los resultados y aportó filmaciones que, pese a la oposición de varios abogados defensores, los jueces resolvieron incorporar al debate.