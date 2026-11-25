El juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, ocurrida a mediados de 2024, se reanudará este miércoles con las declaraciones de siete testigos, entre ellos cuatro policías y otras personas que participaron de la búsqueda.

Fuentes judiciales informaron a la agencia Noticias Argentinas que se trata de la comisario Viviana Fernández, del policía Fernando Fernández Gauna, el auxiliar José Rosales y la aspirante María Laura Silva.

También fueron convocados por el Tribunal Oral en los Criminal Federal de Corrientes los testigos Humberto Daniel Suárez, Osvaldo Antonio Avena Mora y Osvaldo Atilio Avena.

Las audiencias comenzarán a las 8.30, mientras que el jueves a la misma hora deberán comparecer otros seis testigos, entre ellos el abogado José Fernández Codazzi, acusado por Laudelina Peña -su ex defendida- de haberla inducido a decir que el menor murió en un accidente.