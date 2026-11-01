La Fiscalía aseguró que los testigos demostraron que Loan no se perdió en el campo

"Esta semana fue importante porque vinieron a declarar testigos que intervinieron en algunas actuaciones que hizo la Policía para investigar qué pasaba con Loan. Y fueron concretos en decir que muchos de ellos eran elegidos al azar. Eso a nosotros nos ratifica que se hizo todo por buscar a Loan. Se buscaba un chico perdido. Lo cual sabemos que nunca lo iban a encontrar porque no se había perdido, lo habían llevado de ahí", dijo a este medio, el fiscal Carlos Schaefer.

Su declaración se desprende de las testimoniales, no solo de los vecinos sino también de los efectivos policiales. En la jornada N°39 hubo tres uniformados que ratificaron el trabajo realizado desde el momento que se notificó de la desaparición del niño.