El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.
La Fiscalía aseguró que los testigos demostraron que Loan no se perdió en el campo
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Hace 1 hora
Para la Fiscalía, testigos demostraron que Loan no se perdió en el campo
"Esta semana fue importante porque vinieron a declarar testigos que intervinieron en algunas actuaciones que hizo la Policía para investigar qué pasaba con Loan. Y fueron concretos en decir que muchos de ellos eran elegidos al azar. Eso a nosotros nos ratifica que se hizo todo por buscar a Loan. Se buscaba un chico perdido. Lo cual sabemos que nunca lo iban a encontrar porque no se había perdido, lo habían llevado de ahí", dijo a este medio, el fiscal Carlos Schaefer.
Su declaración se desprende de las testimoniales, no solo de los vecinos sino también de los efectivos policiales. En la jornada N°39 hubo tres uniformados que ratificaron el trabajo realizado desde el momento que se notificó de la desaparición del niño.
Hace 2 horas
"Usted me puede dar una pista": declararon curanderos tras la desaparición de Loan
En las últimas jornadas del juicio se avanzó sobre la declaración de testigos que reconstruyeron las primeras horas de la desaparición. También declaró un cura que conocía a las familias de los principales imputados y la abogada que prometió el hallazgo del niño.
Las nuevas audiencias en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña ocurrida el 13 de junio de 2024 en el Paraje El Algarrobal cercano a la localidad correntina de 9 de Julio giraron en torno a los movimientos que hicieron los principales sospechosos que están detenidos durante las primeras horas de búsqueda. Así, en el expediente figuraba que Daniel “Fierrito” Ramírez había hablado con dos curanderos para pedirles detalles del niño y qué había pasado. Ante el Tribunal una de las primeras en declarar sobre estas cuestiones fue Gladys Bross, una curandera que atendió por teléfono a Ramírez a la hora de la siesta el día de la desaparición.
Hace 3 horas
Desaparición de Nanci Godoy: el vínculo con el caso Loan
Ezequiel Bordón, uno de los peones que llevaban a la docente hasta la escuela, quedó detenido. Lo defiende Norberto Codazzi, hermano del abogado que intervino en el caso Loan. Qué denunció.
La búsqueda de Nanci Godoy, la docente de 52 años desaparecida en la zona rural de Esquina, provincia de Corrientes, tiene un detenido: Ezequiel Bordón, uno de los peones que la trasladaban hasta la escuela donde trabajaba. Según fuentes oficiales de la causa, el hombre quedó arrestado por las contradicciones en su declaración, aunque por ahora no está imputado por la desaparición de la mujer.