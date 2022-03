Thelma Fardín viaja a Brasil para reunirse con el Tribunal que frenó el juicio

La actriz que denunció a Juan Darthés por abuso sexual buscará que la causa se mantenga en la Justicia Federal.

La actriz Thelma Fardin se reunirá mañana con el Tribunal Superior de Justicia Brasil, que frenó en la recta final el juicio contra Juan Darthés al declarar la incompetencia del fuero federal en el caso. Darthés está acusado por estupro agravado por la denuncia que Fardin efectuó en 2018 por una situación de abuso sexual de cuando ella era menor de edad y él tenía 45 años.

Según informó la abogada de Thelma, Carla Junqueira, a la prensa de Brasil, su intención es reunirse el día de mañana con el Tribunal para "intentar mantener el expediente en la Justicia Federal" y no en la justicia común, como quiere Darthés.

A fines de enero de este año, a pedido de la defensa de Darthés, el Tribunal de Alzada, es decir, un tribunal superior al juez Alí Mazloum, decidió hacer lugar al planteo y resolvió, no de manera unánime, que la justicia federal no es competente para efectuar el juicio. Por este motivo, el Tribunal Superior de Brasil determinó el 8 de febrero pasado que no era de jurisdicción federal el juicio contra Darthés, por lo que resolvió que la causa "vuelva a foja cero", luego de haber declarado varios testigos y estar el debate en su parte final.

"Sabíamos que la estrategia de parte de la defensa de Juan Darthés era tratar de todas las maneras posibles evitar que se llegue al final de este juicio y a una sentencia", reconoció Fardin en su momento y dijo que "sabían que iban a apelar en el Tribunal" pero que pensaban que no le iban a dar lugar.

Sobre la petición que realizarán esta semana ante el Tribunal Superior, la abogada de Thelma consideró que es "difícil" pero señaló que, de todas maneras, están "intentando".

Carla Junqueira se especializa en derecho internacional y cuestiones de género. Fue la letrada que permitió que Fardin tenga patrocinio legal en Brasil. Antes que esto ocurriera, la actriz denunciante no tenía representación legal en Brasil y no formaba parte de la querella en el juicio.

En su visita al país vecino, Fardin será recibida por el cónsul argentino Luis Kreckler en la sede diplomática, y luego se reunirá con Amnistía Internacional Brasil y Actrices Brasileras. Asimismo, se encontrará con el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, en la ciudad de San Pablo.



En tanto, el lunes participará del evento organizado por el movimiento "Me Too" de Brasil, conmemorando la vida y lucha de Marielle Franco, una militante por los derechos humanos, política y feminista de Río de Janeiro asesinada en marzo del 2018 tras denunciar violencia policial en las favelas de Brasil.