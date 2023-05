Thelma Fardin por la absolución de Darthés: "Quieren que las infancias filmen cuando las abusan"

La actriz habló tras la absolución de Juan Darthés en el juicio por abuso sexual. "El propio fallo dice que está aprobado el abuso, pero está presripto", marcó.

La actriz Thelma Fardin y sus abogados realizaron una conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional Argentina -en el barrio porteño de Colegiales- para dar detalles sobre la causa en la que este sábado fue absuelto en primera instancia por la justicia de Brasil del delito de violación el actor Juan Darthés. "¿Quieren que las infancias filmen cuando las abusan?", preguntó ante la justificación en el fallo de la justicia brasileña donde sostienen que no hay pruebas del acceso carnal.

Al tomar la palabra, quienes representaron a la actriz durante el proceso marcaron: "El juez entendió que la prueba demostraba sin ninguna duda que hubo actos sexuales sin el consentimiento de la víctima. Por otro lado, entendió que no estaría demostrado firmemente el aceso carnal. Ante la duda, estaba obligado a considerarlo absuelto y no inocente". Más allá de esto, señalaron que apelarán la decisión y son "optimistas, no hay sensación de derrota".

A su vez, resaltaron que el fallo de la Justicia "es una decisión conservadora y no esta en linea con el Tribunal Supremo Federal de Brasil, que ya entendió que cualquier acto sexual practicado sin el consentimiento de la víctima debe ser considerado abuso". Y a pesar de la resolución, Fardin sostuvo: "Creo que el cambio que hicimos y del cual mi caso es uno más, una batalla que ganamos y conquistamos. La Justicia va a ser el último bastión de un sistema históricamente violento y patriarcal".

"Les quiero pedir a todas aquellas personas que se atravieron a romper el silencio y hablar que no sientan que esto los adoctrina. No me adoctrina a mí, por favor que no las adoctrine a ustedes", manifestó Fardin. Y añadió: "Mi caso ya había sido único en muchos sentidos, era muy difícil que también fuese único en esa línea y que consiguiera condena en primera instancia".

Por otro lado pidió que la determinación judicial "no sea un mensaje para volver a silenciarnos" y remarcó que el propio fallo "dice que está aprobado gran parte del abuso sexual, pero como ocurrió en el 2009 está prescripto". Y sobre esto, ironizó y se preguntó: "Si hubiera ocurrido en el 2010, no. Hay que elegir en qué momento a una la abusan. Explican que no hay prueba suficiente respecto del abuso con acceso carnal: ¿qué esperan? ¿Qué le están pidiendo a las infancias? ¿Que se filmen cuando son abusadas?".

"Han intentado instalar que Brasil tiene perspectiva de género, este fallo demuestra que esto no es así. Vamos ir a la Corte Interamericana si hace falta. La Justicia, una vez más, le está dando la espalda a un reclamo social pero les va a pasar por arriba porque no nos vamos a callar", advirtió. Y sentenció: "Como no pudo decir que mentía, tuvo que decir que no alcanzaba. Lo que hacemos las víctimas nunca alcanza. Lo que no alcanza es la Justicia, que la Justicia esté a la altura de lo que demanda la sociedad".

En las últimas horas, Darthés había sido absuelto por el delito de violación por la Justicia de Brasil según informó el abogado brasileño defensor Euro Bento Maciel. "Un miembro de nuestro equipo me informó que fue absuelto en las últimas horas. No tuvimos acceso aún al fallo porque todo está corriendo en secreto de sumario", indicó. La defensa aún no tuvo acceso a la resolución del juez subrogante Fernando Toledo Carneiro, del fuero federal de San Pablo, que no fue el mismo que tramitó el caso, pero fue notificada de la absolución.