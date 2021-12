Hay que construir redes de apoyo para combatir la soledad

Ricardo Iacub, a cargo de la subgerencia de desarrollo y cuidados psicosociales en PAMI, y Profesor Titular de Psicología para la Tercera Edad en la Universidad de Buenos Aires reflexiona sobre la importancia de que la población adulta mayor pueda desarrollar un envejecimiento activo. En ese sentido, destaca que políticas públicas como “Beneficios PAMI” –que otorga significativos descuentos en cines, teatros, farmacias, restaurantes, supermercados, entre otros- ayudan a construir “redes sociales de apoyo” y a combatir la soledad y el aislamiento. También destaca que la llegada de la pospandemia encuentra a las y los mayores con “niveles de incertidumbre”; en ese sentido, aconseja que el Estado promueva el reencuentro y el esparcimiento social de las personas que integran dicha franja etaria.

-¿Qué es la salud sociopreventiva? ¿Por qué los lazos sociales fortalecen la salud de las personas mayores?

-La salud no debe abordarse solo desde una dimensión biológica. Desde que se construye la geriatría, a principios del siglo XX, se estableció que los modos de vida impactan en el desarrollo de ciertas enfermedades. Hoy podemos decir, con datos absolutamente precisos, que hay evidencias suficientes para demostrar que ciertas condiciones de vida; por ejemplo, contar con redes sociales de apoyo o con un bienestar subjetivo, inciden positivamente sobre la salud.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Está demostrado que las personas que cuenta con redes sociales de apoyo tiene una esperanza de vida 20 por ciento mayor; por el contrario, quienes se encuentra sola o aislada, tienen más probabilidades de contraer Alzheimer, o enfermedades cardiovasculares.

Un estudio publicado en Estados Unidos en el 2002 reveló las conclusiones alcanzadas tras evaluar durante 20 años el modo de envejecer de un grupo poblacional. El estudio advirtió que aquellas personas que habían desarrollado un envejecimiento más activo habían vivido, en promedio, unos siete años más en comparación con las personas mayores que habían adoptado un modo de vida recluido y aislado.

-Por lo que referís, de la misma manera que suele recomendarse a la población mayor que mantenga una alimentación saludable, ¿también debería aconsejarse que desarrolle una vejez activa?

-A ver, la vida social más activa es uno de los elementos psicológicos más potentes a nivel de la determinación biológica. Desde los años 80 del siglo pasado contamos con estadística profesional que demuestra que las personas que van a centros recreativos, como puede ser un centro de jubilados, cuenta con menores problemas de hipertensión, o utilizan menos medicación.

Desarrollar redes sociales de apoyo es un concepto amplio que, por supuesto, incorpora el hecho de que una persona mayor pueda ir con un amigo a ver un espectáculo. Es decir, desarrollar estas redes implica saber qué podes contar con el apoyo de ciertas personas tanto en el plano emotivo, distractivo, como instrumental. Se trata de un gran nuevo tópico de la psicología.

El otro gran tópico que me gustaría destacar, porque hace al fortalecimiento de la salud sociopreventiva, es la necesidad de que la población adulta mayor establezca nuevos proyectos de vida. Por una cuestión etaria, los y las jubiladas, una vez concluida su vida laboral, pueden dejar de tener un horizonte de vida activo y, esa cuestión, como me vengo refiriendo, es perjudicial para la salud. Con el retiro de la vida laboral aumenta la libertad, pero también la incertidumbre y el tedio, y esas cuestiones inciden negativamente en la psicología de las personas mayores.

Por eso, es valorable que haya un Estado, o políticas públicas, fomentando que las y los adultos mayores cuenten con la posibilidad económica de hacer una salida recreativa, vacacional, o que tengan a mano la posibilidad de ir a un centro de día, o a un centro de jubilados, porque todos esos hechos combaten la soledad y el aislamiento, además de promover un envejecimiento activo.

-¿Cómo impactó la pandemia en la población adulta mayor? ¿Ahondó los grados de aislamiento?

-La pandemia, primero, generó una fuerte resiliencia, porque las y los mayores están más acostumbrados a desarrollar una vida doméstica. Lo que vimos desde la Cátedra de Psicología que integro es que, al inicio, la población mayor no tuvo inconvenientes en adaptarse al nuevo modo de vida más recluido, pero luego eso se fue complicando.

La gente de niveles educativos más altos pudo adaptarse mejor al hecho de no salir de la casa porque contaba con más recursos, tener una computadora por ejemplo, para hacer más placentera la reclusión hogareña. Ese dato vuelve a poner en valor el hecho de reducir las brechas económicas para que las personas mayores sin recursos puedan desarrollar redes de apoyo fuera de su casa.

-¿La población adulta mayor muestra rechazo a integrarse socialmente al modo de vida más abierto que llega con la pospandemia?

-El nivel de incertidumbre sigue; igualmente, las y los mayores constituyen el grupo social que más receptivo se mostró con la vacuna contra la covid, lo que constituye un dato social valioso. Notamos, eso sí, que un porcentaje menor muestra resquemores para retornar a una vida social activa.

En ese sentido, lo que está haciendo PAMI en cuánto a arrimar la posibilidad para que las y los viejos puedan ir al cine, o al teatro; sobre todo, a la gente que de otra manera no contaría con los recursos para hacerlo, ayuda a disminuir esos niveles de incertidumbre a los que me refería. En paralelo, sería aconsejable la anuencia de otro organismo público, del peso que tiene PAMI, para reforzar el mensaje de que se puede salir de la casa, reencontrarse con la gente querida porque, tomando las precauciones sanitarias correspondientes, no se corre ningún tipo de riesgo.

Insisto, una población adulta mayor que desarrolla grados de sociabilidad activos, una población mayor que se reúne y divierte, es una población más sana y menos vulnerable.