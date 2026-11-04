Jubilados pueden disfrutar de una peña folklórica gratuita en pleno centro de Buenos Aires

Jubilados que quieran disfrutar de una tarde a puro folklore lo pueden hacer gratis en la Casa de la Cultura. Todos los miércoles del año, el espacio de la Ciudad de Buenos Aires abre sus puertas para que quienes se acerquen aprendan a bailar y luego compartan una peña en comunidad.

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La actividad está a cargo de Martina Guerreiro y Charly Candia, quienes recibirán al público en el emblemático sector de Las Rotativas. La jornada comenzará con una clase de folklore de 18 a 19 y continuará con una peña hasta las 20:30 horas. Los encuentros se realizarán los miércoles 4, 11, 18 y 25 de noviembre en la Casa de la Cultura, ubicada en avenida de Mayo 575, en la Ciudad de Buenos Aires.

Todos los miércoles en la Casa de la Cultura se realizan peñas

La Casa de la Cultura es un centro cultural de la Ciudad de Buenos Aires que además de la peña de los miércoles, ofrece diferentes talleres, encuentros y eventos tanto para jubilados como público general. La mayoría de las propuestas son con entrada libre y gratuita, salvo algunas excepciones que requieren de inscripción previa, pero nunca son aranceladas.

Qué otra actividad pueden hacer jubilados en la Ciudad de Buenos Aires

Además de la peña en la Casa de la Cultura, el Museo Moderno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un taller de experimentación creativa para jubilados. Con entrada gratis e inscripción previa, los encuentros se dictan también los días miércoles y no requieren de experiencia, sino que cualquier adulto mayor puede participar.

La idea de los encuentros es explorar diferentes técnicas y expresiones artísticas, poniendo el foco en la creatividad y no en el resultado final. Asimismo, desde el espacio se llevan adelante excursiones para que quienes formen parte del taller puedan visitar distintos espacios culturales de la Ciudad.

De esta manera, jubilados y adultos mayores en general pueden acceder a distintas propuestas gratuitas para hacer en la Ciudad. La mayoría se encuentran publicadas en el sitio Linda o de la Casa de la Cultura, aunque otros espacios como el Centro Cultural 25 de Mayo y Centro Cultural Recoleta ofrecen tambien sus propios talleres y espacios de encuentro.