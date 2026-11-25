Tres fallos judiciales reabrieron la discusión por los aumentos jubilatorios aplicados entre 2021 y 2024 y habilitaron nuevas expectativas entre los adultos mayores. La Justicia cuestionó el mecanismo de movilidad utilizado durante ese período y abrió la puerta a posibles reclamos para recuperar diferencias en los haberes. Sin embargo, no todos los beneficiarios podrán acceder a una recomposición.

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Las resoluciones de la Cámara Federal de la Seguridad Social, conocidas durante este mes, pusieron nuevamente en debate el impacto de la inflación sobre los ingresos previsionales. Para quienes cobraban una jubilación durante esos años, conocer los alcances de los fallos y los requisitos para iniciar un trámite puede ser clave.

Por qué la Justicia cuestionó los aumentos jubilatorios de ANSES

El eje de la controversia es la fórmula de movilidad establecida por la Ley 27.609, que estuvo vigente entre 2021 y mediados de 2024. El sistema calculaba las actualizaciones de los haberes a partir de la evolución de los salarios y la recaudación previsional, pero no contemplaba directamente la inflación.

En un contexto de fuertes aumentos de precios, ese mecanismo provocó un deterioro del poder adquisitivo de los jubilados. Los incrementos que recibieron quedaron rezagados frente al real costo de vida.

Uno de los antecedentes centrales es el fallo Galletta, dictado el 13 de noviembre pasado. En ese expediente, los magistrados determinaron una pérdida del 46,83% al comparar los aumentos jubilatorios acumulados, del 553,55%, con una inflación del 1.129,07% entre marzo de 2021 y marzo de 2024.

La resolución ordenó recalcular el beneficio de la demandante mediante la fórmula anterior, correspondiente a la Ley 27.426. De todos modos, ese porcentaje no representa un aumento automático para todos los jubilados ya que cada situación requiere una evaluación.

Quiénes pueden reclamar una diferencia en sus jubilaciones

Los principales beneficiarios que podrían analizar la posibilidad de iniciar un reclamo son quienes ya cobraban una jubilación al comienzo de 2021 y recibieron actualizaciones mediante la fórmula cuestionada.

Dentro de ese universo, quienes tenían ingresos superiores a la jubilación mínima podrían encontrar diferencias económicas más significativas. Esto se relaciona con los refuerzos extraordinarios que recibieron los sectores de menores ingresos durante distintos momentos de los últimos años.

De todas formas, cobrar la mínima no significa quedar excluido de una posible revisión. Tampoco garantiza que exista dinero pendiente de cobro. Para determinarlo, es necesario analizar los importes percibidos, los aumentos otorgados y los bonos extraordinarios recibidos. También es importante tener presente que las sentencias conocidas hasta el momento resuelven situaciones individuales.

No todos los jubilados podrán acceder automáticamente a una recomposición de sus ingresos.

Cómo solicitar el reajuste de haberes ante ANSES

Antes de iniciar cualquier presentación, conviene reunir la documentación necesaria para revisar la historia del beneficio. Entre los elementos importantes se encuentran los recibos de cobro, la resolución que otorgó la jubilación y los antecedentes previsionales.

Con esa información, el primer paso consiste en solicitar una revisión administrativa ante ANSES. El organismo cuenta con alternativas para realizar este tipo de gestiones, como la atención presencial mediante turno y la Atención Virtual para determinados reclamos vinculados con decisiones judiciales.

Si la solicitud es rechazada o el caso requiere avanzar por otra vía, existe la posibilidad de presentar una demanda de reajuste ante la Justicia Federal. Para hacerlo, es necesaria la intervención de un abogado que pueda evaluar los antecedentes, fundamentar el pedido y calcular las diferencias correspondientes.

En caso de conseguir una sentencia favorable, la resolución podría contemplar una actualización del haber mensual y el pago de retroactivos. Sin embargo, hay que considerar los plazos de prescripción, que pueden limitar el período por el cual corresponde reclamar sumas adeudadas.

Cabe mencionar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de la fórmula de movilidad aplicada entre 2021 y 2024. Esa definición podría resultar determinante.