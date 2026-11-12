Jubilados ANSES: cómo consultar el cobro de la Reparación Histórica en noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene habilitada la consulta digital para que jubilados y pensionados puedan verificar si tienen una propuesta de reajuste de sus haberes a través del Programa de Reparación Histórica.

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La gestión se realiza desde la plataforma Mi ANSES y permite conocer si el organismo tiene asignada una recomposición para el beneficio previsional de cada titular, en el marco de la Ley 27.260.

La iniciativa contempla a quienes iniciaron juicios por reajustes antes del 30 de mayo de 2016 y también a personas que no recurrieron a la Justicia, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por la normativa. Sin embargo, estar jubilado o pensionado no garantiza el acceso automático a un aumento.

Jubilados ANSES | ¿Cómo consultar si te corresponde la Reparación Histórica?

Para realizar la consulta de cobro, el titular debe ingresar al sitio oficial de ANSES y acceder a Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la plataforma, tiene que dirigirse al menú principal y seleccionar el apartado "Jubilaciones y Pensiones".

El segundo paso consiste en ingresar a la opción "Reparación Histórica". Allí se despliega la información previsional del beneficiario, donde podrá comprobar si su haber está contemplado dentro del programa y si el organismo tiene disponible una propuesta de actualización.

Por último, si aparece un ofrecimiento, el jubilado o pensionado podrá revisar sus condiciones y evaluar si acepta el reajuste. Si no figura ninguna propuesta, la consulta termina en esa instancia y no es necesario realizar otra gestión desde la plataforma.

¿Qué es la Reparación Histórica de ANSES?

La Reparación Histórica fue un programa impulsado por el Gobierno nacional en 2016 para actualizar los haberes de jubilados y pensionados que habían sido liquidados por debajo de lo que les correspondía. La iniciativa quedó establecida por la Ley 27.260 y contempló el reconocimiento de reajustes previsionales.

El mecanismo alcanzó tanto a quienes tenían juicios iniciados contra ANSES por la actualización de sus haberes como a jubilados y pensionados que no habían recurrido a la Justicia, siempre que cumplieran con los requisitos previstos en la normativa.

El objetivo era corregir diferencias en el cálculo de las prestaciones, reconocer las deudas previsionales y reducir la cantidad de litigios contra el Estado. Para eso, el organismo previsional debía presentar una propuesta individual de actualización, que cada beneficiario podía aceptar o rechazar.

La adhesión era voluntaria y los acuerdos debían contar con la intervención de un abogado y la homologación de un juez para adquirir validez.