La búsqueda de Raúl Moyano, el docente rural jubilado que desapareció el lunes 12 de octubre mientras intentaba hacer cumbre en el cerro Ñuñorco, en la zona de El Mollar, en Tucumán, ya lleva nueve días sin resultados. En las últimas horas, el operativo sumó un helicóptero para trasladar rescatistas a los sectores más inaccesibles y montó un campamento en la zona de cumbre.

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El dato más importante para la investigación llegó a partir de un peritaje del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y la Policía: una antena de telefonía celular ubicada en Los Sarmiento captó una señal del teléfono de Moyano el miércoles 14 de octubre, dos días después de la denuncia.

Los investigadores creen que Moyano se desorientó durante el descenso y que el mal tiempo lo desvió de la ruta prevista. La principal hipótesis es que hoy permanece aislado en algún punto de difícil acceso, sin posibilidades de desplazarse por sus propios medios.

Qué se sabe de la desaparición de Raúl Moyano

Moyano fue visto por última vez el lunes 12, cuando emprendió el ascenso. Para orientarse usaba Wikiloc, una aplicación de rutas, y había compartido con su familia información sobre el avance de la excursión. Horas más tarde, al perder todo contacto con él, sus familiares radicaron la denuncia.

El dato más importante para la investigación llegó a partir de un peritaje del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y la Policía: una antena de telefonía celular ubicada en Los Sarmiento captó una señal del teléfono de Moyano el miércoles 14 de octubre, dos días después de la denuncia.

Ese registro reorientó el operativo. Los rastrillajes se concentraron en los sectores sur y sureste del cerro, en dirección a la ruta provincial 307 y al paraje El Indio, en la Quebrada de los Sosa. Sobre esas zonas avanzan ahora los equipos para intentar reconstruir los últimos movimientos del docente.

Cómo es el operativo de búsqueda en el Ñuñorco

El Ministerio de Seguridad de Tucumán informó que los trabajos están a cargo del personal de la División Policía Lacustre del Destacamento El Mollar. Para ampliar el radio, se desplegaron equipos en Huerta Vieja, Mota río arriba, Guasancho y la quebrada de La Laguna.

El operativo combina rastrillajes a pie, un helicóptero provincial, drones con cámaras infrarrojas, binoculares y perros especializados. La aeronave se usa para acercar rescatistas a los puntos donde llegar caminando demanda horas.

Las lluvias y el barro complicaron las tareas durante los primeros días. Para acortar los traslados y evitar el desgaste de los rescatistas, las autoridades instalaron una base operativa y un campamento en la zona de cumbre del Ñuñorco.

Cómo es el cerro Ñuñorco, donde se perdió el docente

El Ñuñorco Grande es una de las montañas más altas de Tucumán: su cumbre supera los 3.300 metros. Está en los Valles Calchaquíes tucumanos, al sur del Valle de Tafí, una de las zonas turísticas más visitadas del noroeste argentino.

Al pie del cerro está El Mollar, un pueblo ubicado a unos 103 kilómetros de la capital provincial. Desde allí parten las excursiones de trekking hacia la cumbre, una caminata exigente que lleva un día completo.

La montaña está rodeada por quebradas profundas. Una de ellas, la de Los Sosa, está en la dirección hacia donde hoy se concentra la búsqueda.

Los riesgos del Ñuñorco, según un montañista

El montañista Martín Merino explicó en diálogo con La Gaceta que el cerro es “muy complicado” por el terreno, el desnivel y los cambios bruscos de clima. Como está en la entrada del valle, recibe primero los frentes nubosos: “Cuando el Ñuñorco se tapa, se tapa con mayúscula”, resumió.

Según el especialista, el momento más delicado es el descenso: en algunos tramos se abren sendas que llevan en direcciones distintas y, con niebla o barro, las referencias desaparecen aunque se tenga una ruta cargada en el GPS. El problema se agrava hacia el sureste, donde empieza la selva tucumana y las quebradas y la vegetación cerrada amplían mucho el área que deben cubrir los rescatistas.