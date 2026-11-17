Luis Rivas es un arquitecto de 68 años, ex docente de la UBA, detallista y muy observador: un poco por cuestiones inherentes a su profesión y otro tanto por su propia naturaleza. En los tiempos aciagos de la pandemia, cuando las horas parecían no transcurrir, se le presentó una pequeña oportunidad de tomar contacto con el exterior ya que se permitía salir a pasear a las mascotas. Luis, entonces, no desaprovechó la ocasión y gracias a su caniche, en esas caminatas también sacó a relucir su agudeza. Así empezó a advertir la presencia de muchos murales en las entradas de muchos departamentos de la Ciudad. Llegó a contabilizar casi 1200 murales, luego armó una página web que contiene una catálogo que reúne a los grandes maestros del arte argentino y en la actualidad realiza recorridos a la gorra para que los vecinos conozcan obras de maestros como Antonio Berni y Juan Carlos Castagnino.

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“Cuando empezó la pandemia, yo sacaba a pasear mi perro, Georgie, entre otras cosas, porque era un poco la posibilidad de salir. Entonces, como a mí siempre me gustó la historia del arte, empecé a fotografiar los murales que iba viendo tanto en los edificios, en los halls, como en sus palieres. Luego le envié esas fotos a un grupo de arquitectos amigos, a quienes les pareció muy interesante. Entonces, se me ocurrió armar una especie de charla sobre el tema. En esa época, fue por Zoom, que era la única forma de hacerlo”, le contó este jubilado de 68 años a El Destape.

Y continuó: “La gente se enganchaba porque estaba aburrida: no tenía nada que hacer. Entonces a todos les gustó, lo repetí y seguí sacando fotos mientras paseaba el perro y cada vez me iba más lejos. Después empecé a armar un catálogo. Primero, los murales de Palermo, barrio en el que vivo, luego los de toda la ciudad de Buenos Aires. Más adelante, obtuve unas becas del Fondo Nacional de las Artes para armar los catálogos y después también hice una página web”.

El interés de Rivas por los murales no cesó ni un poco, por el contrario, casi que se convirtió en una obsesión. De hecho, desde aquel 2020 hasta entonces, tomó miles de imágenes, recorrió más de 40 barrios, descubrió a 732 autores y llegó a contabilizar casi 1200 murales. Asimismo, armó una página web (https://arteypropiedadhorizontal.ar/) en la que reúne todos los relevamientos y comenzó a organizar paseos a la gorra para aportarles su experiencia a los asistentes.

De agudo observador a guía urbano

“A fines de 2021, empecé a organizar recorridos, los primeros fueron con el Consejo Profesional de Arquitectura con un programa que tiene que se llama Moderna Buenos Aires. Luego, me lancé por mi cuenta, y desde entonces sigo haciendo paseos, casi todos los fines de semana: son a la gorra. Básicamente los que acuden son vecinos que redescubren su propia ciudad. No obstante, también a veces llegan turistas extranjeros”, le contó Luis a El Destape.

Los paseos que Luis organiza funcionan con la siguiente dinámica: primero convoca a través de un grupo de WhatsApp, en el que hay más de 230 personas. Después utiliza un mailing y también invita desde su cuenta de Instagram: flaneur.de.palermo. El arquitecto llegó a tener 30 personas entre los asistentes, quienes suelen sorprenderse por no haber advertido ciertas obras plásticas sobre lugares que pasaron en incontables oportunidades.

“La arquitectura es la posibilidad de concretar materialmente mis ideas y también dar un servicio a la comunidad. Siempre me interesó la historia de la arquitectura y también la del arte y en los murales se cruzan ambas”, le expresó Luis Rivas a El Destape sobre su sentimiento hacia su profesión.

El chico que ya jugaba a construir casas

Luis Rivas ama la arquitectura. De hecho, le cuenta a El Destape que desde muy pequeño jugaba con Mis ladrillos (el antepasado del Lego) y soñaba con construir casas. Este jubilado de 68 años, recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA), también fue docente, está casado desde hace 40 años y tiene dos hijos.

Su impronta es la de una persona sumamente calma, aunque sus pasiones se advierten rápidamente cuando surgen temas que lo interpelan. De hecho, en simultáneo con la concreción de la charla con El Destape, casualmente emplazaron un nuevo Tótem en la sede central del Automóvil Club Argentina (ACA) colocándolo en lugar del mítico elemento característico que se suele ver en rutas, pueblos y ciudades de toda la Argentina. Su reacción no se demoró demasiado y escribió un post en su cuenta de Instagram contundente en el que señala que es un delito grave ya que el tanto el edificio como el clásico símbolo están protegido patrimonialmente por decreto.

“Hay que considerar que el nuevo cartel requeria realizar un tramite de habilitacion en el Gobierno de la Ciudad y tengo serias sospechas que tampoco se realizo lo que constituye otra falta grave”, expresó en sus redes al respecto.

El flâneur (término que procede del francés, y significa “paseante” o “callejero”), tal como lo indica su nombre en las redes, vive en Palermo. Desde ese barrio, partió alguna vez para encontrarse con otras de sus pasiones: los murales. De hecho, él mismo confiesa que casi que se convirtieron en una obsesión. “Mi familia ya pensó en internarme varias veces”, concluye bromeando Luis.