El Destape salió a la calle para conocer cómo viven los jubilados que cobran el haber mínimo durante el gobierno de Javier Milei. En una entrevista realizada por Chiara Detinis, un hombre de 73 años contó que hace algunos trabajos ocasionales para llegar a fin de mes, pero que aun así no logra cubrir todos sus gastos. Paga un alquiler, redujo sus comidas y aseguró que hay alimentos que ya no puede comprar.

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"¿Cuántas comidas hace por día?", le preguntó la periodista. "No, una nomás", respondió. El hombre vive en la zona de Rafael Calzada y explicó que intenta comer bien al mediodía y resolver la cena con opciones más económicas. "Con huevo eso te sale más barato. Con algo, algún menudo, eso es de lo más barato que vos podés", contó. "Antes yo podía comprarme churrasco", recordó. Ahora, según explicó, solo puede darse ese "gusto" cada tanto, generalmente cuando cobra la jubilación.

El jubilado trabajó anteriormente en el gremio de la madera y actualmente cobra el haber mínimo. Sin embargo, sus ingresos no le alcanzan para afrontar los gastos cotidianos. “No alcanza. Cada vez peor, aumentan las cosas y no... Aparte yo tengo que pagar un alquiler”, sostuvo. Para sumar algo de dinero, a veces realiza trámites por los que recibe un pago. Sin ese ingreso extra, reconoció, no podría sostenerse: “Con la jubilación sola no me alcanzaría”.

Los gastos que no puede afrontar con la jubilación mínima

Durante la entrevista, el hombre también contó que hay productos básicos que quedaron fuera de su presupuesto. “No te podés comprar una zapatilla”, respondió cuando le preguntaron qué gasto se le hacía más difícil de cubrir. También mencionó el peso de las facturas de los servicios.

Al hablar de política, aseguró que nunca confió en Javier Milei. Sin embargo, frente a la pregunta por las elecciones de 2027, dijo que todavía no encuentra un candidato que lo convenza. "Lo que pasa es que insistieron tanto con los otros que estaban antes, que la gente tiene miedo. Si la otra vez ganó él por miedo. Nada más", concluyó.