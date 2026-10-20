El sistema de jubilaciones y pensiones de la Argentina establece que la edad general de jubilación es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. En ambos casos deben contar con los 30 años de aportes registrados, pero existen normativas que permiten a determinados grupos acceder al sistema previsional antes de tiempo.

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A través del Decreto 1852/1975 se garantiza el derecho de jubilación anticipada para los trabajadores registrados que realicen tareas insalubres o de alto desgaste físico. Se considera que un trabajo es insalubre cuando se desarrolla en entornos o bajo condiciones que pueden afectar significativamente la salud física o mental del trabajador.

La ley identifica estas tareas como de "alto riesgo" o "desgaste excesivo", y por ello compensa a los empleados con la posibilidad de jubilarse antes.

¿Quiénes pueden jubilarse antes de los 60 años?

Uno de los grupos alcanzados es el personal embarcado que realiza tareas de dragado y balizamiento, que pueden jubilarse a los 52 años tras tener 25 y 30 años de aporte específicos comprobables en las certificaciones de servicios. Otro de los beneficiarios antes de tiempo son los metalúrgicos y forjadores: personal expuesto a radiación del calor en tareas de fundición manual, acería y fragua. Pueden jubilarse a los 50 años, con 25 años de servicios.

Los petroleros y gasíferos: personal que trabajó en exploración en campaña, boca de pozo y perforación debe reunir 50 años de edad y 25 de servicios. Mientras que los mineros subterráneos, aquellos que realizan tareas de obtención directa de productos pueden acceder al beneficio con 50 años de edad y 25 de servicios.

Por otro lado, los trabajadores dedicados a la fabricación y composición de vidrio deberán acreditar 50 años y 25 de servicios. Los que realizaron tareas de hilado y dofeo de rayón deberán acreditar 50 años y 30 de servicios. Y por último, las mujeres que desempeñaron en tareas de matanza, procesamiento o control veterinario en ambientes ruidosos podrán acceder a este beneficio a los 50 años, con 27 de aportes registrados.

Otro grupos que también se pueden jubilar antes de los 60 son:

Trabajadores de la salud: 55 años (hombres) y 52 años (mujeres). Aportes: 30 años de servicio. Incluye: trabajadores en leproserías y servicios de infectología

55 años (hombres) y 52 años (mujeres). Aportes: 30 años de servicio. Incluye: trabajadores en leproserías y servicios de infectología Conductores de transporte de carga: 55 años (dependencia) / 60 años (autónomos). Aportes: 25 años (dependencia) / 30 años (autónomos).

55 años (dependencia) / 60 años (autónomos). Aportes: 25 años (dependencia) / 30 años (autónomos). Recolectores de residuos: 55 años y 25 de servicio.

¿Cuáles son los requisitos generales para el retiro anticipado?

Si bien cada régimen particular tiene sus propias condiciones, existen algunos requisitos comunes que ANSES suele solicitar:

Acreditar la actividad mediante certificaciones de empleo o recibos de sueldo.

Cumplir con la edad mínima específica para cada profesión.

Completar los años de servicio o aportes requeridos.

Presentar la documentación que demuestre las tareas realizadas.

¿Cómo tramitar la jubilación anticipada?

El proceso para solicitar la jubilación anticipada es similar al de una jubilación común, pero con documentación adicional que acredite la profesión.