Juanito, el pastor que vive a 4.000 metros de altura: "Somos felices con la tranquilidad y trabajamos"

En el año 2026, mientras las ciudades se llenan de ruido y movimiento, la historia de Juanito, un pastor ecuatoriano de 71 años, destaca por su sencillez y felicidad. “Somos felices con la tranquilidad”, definió este hombre que vive lejos de la vida urbana, en un entorno natural y austero.

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Juanito reside a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, en los páramos fríos de Ecuador, donde su día transcurre entre el cuidado de unas 150 ovejas y las tareas para sostener a su familia. Su rutina, dura pero plena, está marcada por una actividad milenaria que se transmite de generación en generación, y que para él es mucho más que un trabajo: es un modo de vida.

El pastor explicó que su familia nunca padeció enfermedades en ese lugar remoto: “Gracias a Dios hemos vivido tranquilamente aquí”. Juanito tiene seis hijos y seis nietos, muchos de los cuales aún viven con él en chozas hechas de barro y paja, donde la leña encendida es la principal fuente de calor durante las frías noches.

La alimentación de la familia se basa en frutas y frutos que cultivan, además de los productos animales que obtienen, los cuales aseguran están llenos de vitaminas naturales. Incluso, cuentan que estos alimentos les ayudaron a enfrentar el Covid-19 durante la pandemia. Sin embargo, de vez en cuando deben desplazarse al pueblo más cercano para comprar provisiones y vender algunos productos.

Juanito asegura que en el sitio donde está asentada su familia no ha llegado "ni siquiera las enfermedades".

Cada día, Juanito y su familia sacan a las ovejas del corral para que pasten, caminando más de 40 minutos por el páramo. “Aquí en el páramo viví toda la vida. Mi papá y mi mamá también nacieron aquí. Por eso no nos hemos ido”, afirmó, resaltando que la felicidad para ellos radica en la paz de su entorno: “No vivimos en un pueblo y trabajamos tranquilos. Gracias a Dios esto es una bendición”.

Juanito y su vínculo con los animales que cuida

La compañía de Juanito en sus caminatas no es solo de sus animales, sino también de su flauta andina, que bromeó “me quiere más que mi mujer”. Esta historia fue registrada por Josué y Elie, creadores de contenido de “Ecuador y sus paisajes”, un canal de YouTube con más de 300 mil suscriptores, que pasó tres días con la familia para mostrar cómo mantienen vivas tradiciones ancestrales en medio de la naturaleza.

El video, que ya superó las dos millones de visitas, destaca cómo esta familia enfrenta las bajas temperaturas del páramo y sigue utilizando técnicas tradicionales, como la cocina con leña, para preservar su cultura y estilo de vida. La vida de Juanito es un testimonio vivo de que la felicidad puede encontrarse en lo simple y lo auténtico, incluso en las alturas más remotas del Ecuador.