La forma en que cada persona encaja los roces habituales funciona como un indicador directo de su desgaste interno. Respecto a esto, el consultor en comunicación español Jordi Segués abordó la desproporción entre los incidentes cotidianos y las respuestas emocionales que generan: "Si cualquier pequeña molestia te amarga el día, el problema no es el mundo, es tu forma de gestionarlo".

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De acuerdo con su planteo, difundido por TikTok, quienes muestran mayor estabilidad frente a las fricciones diarias logran atravesar contratiempos menores sin perder el eje. A modo de ejemplo, señaló que ante un café mal preparado pueden mostrarse indiferentes, frente a la demora de un vuelo aprovechan para leer y ante una fila extensa aguardan "sin drama, sin enfados, sin discusiones".

El "modo supervivencia" y la distorsión de los problemas

La dificultad para conservar la calma no depende tanto de la magnitud del episodio como del estado previo de quien lo atraviesa. Segués sostuvo que el desborde aparece cuando se opera en "modo supervivencia", una dinámica dominada por el estrés y la presión continua que achica el margen de tolerancia.

Cuando existe esa saturación de fondo, la lectura de los hechos cambia: un error operativo, como un café equivocado, puede vivirse como una falta de respeto, y una espera prolongada puede sentirse como una afrenta. En palabras del especialista, "el problema es pequeño, no es grave, sin embargo, tu reacción es enorme".

Gestionar las emociones como un recurso finito

Para evitar el desgaste innecesario, Segués trazó un paralelismo entre la energía afectiva y las finanzas personales: "Las emociones son como el dinero. Si las gastas en todo, acabas en bancarrota". Desde esa perspectiva, quienes conservan mayor equilibrio no entran en todas las disputas, sino que deciden con criterio dónde invertir su atención.

Jordi Segués, consultor en comunicación (YouTube).

Como regla práctica frente a cualquier dificultad diaria, el consultor recomendó aplicar un criterio sencillo: "Si está en tu poder solucionarlo, hazlo. Si no depende de ti, déjalo ir". Así, ubicó la "verdadera riqueza a nivel de salud mental" en la capacidad de dejar pasar los pequeños contratiempos sin que alteren el ánimo.

Vinh Giang, experto en comunicación: “Si terminas las frases con un tono ascendente, parece que estás mintiendo y poniendo en duda tu propia credibilidad”

La efectividad de un discurso no depende únicamente del contenido o del lenguaje corporal; la entonación juega un papel fundamental en la forma en que la audiencia percibe a quien habla. El reconocido experto en comunicación Vinh Giang analizó los detalles vocales y expresivos que pueden potenciar o perjudicar la autoridad y la confianza al comunicar.

Uno de los puntos centrales del análisis del especialista radica en el hábito de elevar la voz al finalizar las afirmaciones, un patrón que transforma una declaración contundente en una duda. Según Giang: "Si terminas las frases con un tono ascendente, parece que estás mintiendo y poniendo en duda tu propia credibilidad".