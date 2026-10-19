Un jardín de infantes con casi 40 años de historia cierra sus puertas en medio de la crisis de Milei

En los últimos años creció un fenómeno de cierres de instituciones educativas por la baja de natalidad pero también por la dificultad de las familias de sostener las cuotas en medio de la crisis económica de Javier Milei. En ese contexto una institución de la Ciudad de Buenos Aires anunció su fin tras casi 40 años de historia.

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El cierre de Sweetys Kindergarten se sumará a la lista de instituciones educativas que no lograron sostener su actividad. El jardín bilingüe de Recoleta, que abrió sus puertas en 1988, anunció a las familias que finalizará sus actividades a fin de año, después de varios ciclos lectivos en los que perdió alumnos y dejó de contar con una matrícula suficiente para afrontar sus costos.

La institución funciona en el Pasaje Suizo, también conocido como Pasaje del Correo, sobre Vicente López al 1600. En ese entorno de Recoleta, el establecimiento construyó durante casi cuatro décadas un proyecto educativo laico y mixto, con una propuesta bilingüe orientada al desarrollo cognitivo, afectivo y social de los chicos.

El ajuste de las familias

La decisión, según explicó una directiva, responde a una combinación de factores demográficos y económicos. Después de la pandemia, numerosas familias se trasladaron a la provincia de Buenos Aires y no regresaron al barrio. Esa salida redujo la cantidad de niños disponibles para las salas de nivel inicial y afectó la planificación de los ciclos siguientes.

"Hace tres años teníamos 90 chicos, ahora tengo 55 y para el año próximo apenas tenía 17 inscriptos”, relató. La reducción ya había obligado a reorganizar la actividad. El jardín tenía salas para chicos de uno a cinco años, pero durante el año pasado cerró dos y este ciclo no pudo abrir otras cuatro. Sin subvención estatal, mantener la estructura con una cantidad cada vez menor de alumnos se volvió insostenible.

La directora también señaló que los colegios que cuentan con nivel inicial y continúan con primaria o secundaria representan una competencia difícil de afrontar para los jardines independientes. Según su testimonio, algunos establecimientos ofrecen beneficios económicos para atraer a los chicos que terminan el nivel inicial.

La responsable del jardín explicó que la propuesta incluía dos maestras por sala, música, educación física y acompañamiento psicopedagógico. También destacó que recibían a chicos con distintas capacidades y buscaban construir un entorno de contención para las familias. "Con solo 6 chicos no pago ni los sueldos de los docentes”, señaló.

A la competencia de los colegios se suma, según la directiva, la presencia de espacios que funcionan como jardines sin atravesar las mismas inspecciones que los establecimientos habilitados. También describió un cambio en las decisiones de los hogares: algunas familias optan por la educación estatal y destinan el dinero que ahorran a actividades extracurriculares. A la vez, crecen los pedidos de becas en distintas instituciones educativas.

Más cierres y alianzas para evitar el final

Sweetys Kindergarten no es el único establecimiento porteño que atraviesa dificultades. Entre los casos recientes figura el St. Martin in the Fields School, en Belgrano, que también anunció que cerrará a fin de año. A esa lista se suman el Instituto Formar Futuro, el Instituto Coreano y Virgen del Valle, entre otros.

Frente a los problemas financieros y la pérdida de matrícula, algunas instituciones buscaron alternativas mediante acuerdos con otros colegios. Los Robles se integró con la Escuela Argentina Modelo y pasó a denominarse Los Robles EAM. Por su parte, San Tarsicio se unió al Colegio Nuestra Señora de la Misericordia, en Recoleta.