Vecinas y vecinos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encontraron una particular concentración de hormigas negras con alas en paredes, ventanas y medianeras de muchísimas viviendas. Aunque a primera vista cualquiera creería que se trata de una invasión, el fenómeno tiene una explicación biológica: son signo de los "vuelos sexuales" o "vuelos nupciales" de su ciclo reproductivo.

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Según explicó el investigador del CONICET en el Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Luis Calcaterra, en diálogo con Clarín, los ejemplares que se observan son hormigas reproductoras que se preparan para aparearse en el aire.

La protagonista es la especie Acromyrmex lundii, que es conocida popularmente como la hormiga negra común o cortadora de hojas, muy extendida en todo el territorio argentino.

Por qué aparecen tantas juntas y qué tiene que ver El Niño

El fenómeno suele producirse entre los meses de septiembre y noviembre, y alcanza su mayor intensidad en los primeros días de noviembre. Sin embargo, las condiciones meteorológicas y el cambio climático pueden modificar el calendario.

Las lluvias persistentes asociadas al fenómeno Súper Niño habrían, en este caso, retrasado el pico de la actividad reproductiva. Según Calcaterra, las precipitaciones y los descensos de presión atmosférica generaron condiciones favorables para que los ejemplares alados abandonen sus hormigueros e inicien el apareamiento.

Las concentraciones que observan las y los vecinos en paredes y ventanas son la antesala de ese proceso. Allí se reúnen machos y hembras reproductoras antes de emprender el vuelo. Durante el apareamiento en el aire, las hembras son fecundadas y los machos mueren poco después.

Las futuras reinas descienden, pierden sus alas y buscan un lugar bajo tierra para iniciar una nueva colonia. El proceso de formación de un hormiguero lleva varios meses. Durante ese período, la reina permanece bajo tierra y comienza a producir los primeros huevos.

Cuánto dura el fenómeno

Una de las principales dudas que generan estas apariciones tiene que ver con la peligrosidad y con la incertidumbre de si estos insectos representan un riesgo para las personas. Según Calcaterra, los ejemplares alados que participan de los vuelos reproductivos no buscan atacar ni morder a los humanos, sino que su único objetivo es encontrar pareja y reproducirse.

En cambio, las obreras pueden morder si alguien pisa o interrumpe sus caminos de circulación, como mecanismo de defensa de la colonia. Las hormigas cortadoras cumplen también una función importante en los ecosistemas, ya que remueven y airean el suelo, favorecen el reciclado de nutrientes y transportan material vegetal. Sin embargo, pueden convertirse en una plaga para los cultivos.

Una vez finalizado el vuelo reproductivo, en aproximadamente 24 horas puede desaparecer gran parte de la concentración. De modo que, se sobrentiende que suelen ser apariciones breves.