La principal sospecha apunta a que los turistas consumieron alimentos en mal estado antes de subir al avión, aunque las versiones sobre dónde ocurrió divergen. Según fuentes oficiales que trascendieron a la prensa, se trata de unos 15 pasajeros de nacionalidad francesa que habían desembarcado de un crucero en Ushuaia y luego tomaron un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Durante el viaje comenzaron a manifestar síntomas gastrointestinales, lo que llevó a que desde la aeronave se alertara a la terminal y se pidiera asistencia médica.

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El operativo y los afectados

Los equipos sanitarios de Ezeiza activaron un protocolo de contingencia que se extendió desde la noche del sábado hasta la madrugada del domingo, sin afectar la operatividad del aeropuerto. Los afectados fueron atendidos en el centro de salud Sanity Care y dos de ellos debieron ser derivados en ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos de Ezeiza. Hasta el momento, no se informó su estado de salud. La cantidad de pasajeros con síntomas oscila entre 12 y 15, según las fuentes consultadas por el medio, y no se precisó de qué crucero venían.

Las versiones sobre el origen

Fuentes aeroportuarias indicaron a La Nación que algunos turistas mencionaron haber comido una hamburguesa en mal estado durante el último tramo del crucero. En cambio, desde Aerolíneas Argentinas sostuvieron otra hipótesis: los pasajeros habrían consumido viandas de sándwich de pollo antes de abordar el vuelo en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia “Malvinas Argentinas”. La aerolínea remarcó que no hay indicios de que la contaminación provenga del servicio servido a bordo, porque los pasajeros intoxicados formaban parte de un grupo que había recibido el mismo servicio de comidas en Ushuaia y algunos integrantes no subieron al avión porque ya tenían síntomas en el aeropuerto. Los cuadros abarcaron desde vómitos y descomposturas hasta dolores de estómago y migrañas.

La respuesta de las autoridades fueguinas

Desde Tierra del Fuego no se dieron precisiones sobre el caso. La ministra de Salud provincial, Judit Di Giglio, aseguró que la gobernación no tuvo participación y sostuvo que los síntomas comenzaron “o en el avión o en el crucero”.

También señaló que la intervención nacional que controla el puerto de Ushuaia, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), no avisó a las autoridades sanitarias provinciales, y que Sanidad de Fronteras tampoco se comunicó.

“La información sugiere que sólo se trató de una intoxicación alimentaria, que están todos bien y no hay nadie grave”, afirmó. En la misma línea, el director del Hospital Regional de Ushuaia, Carlos Guglielmi, indicó que ese centro no registró ni recibió aviso de cuadros de intoxicación severos vinculados con el episodio.