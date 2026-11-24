En un nuevo caso de violencia de género, una mujer de 31 años fue atacada a puñaladas por su expareja en las inmediaciones de una comisaría de la localidad cordobesa de Pilar, provincia de Córdoba, instantes después de haber radicado una nueva denuncia. El agresor, de 38 años, tenía vigente una prohibición de acercamiento que le había sido notificada apenas 24 horas antes y quedó detenido e imputado por tentativa de femicidio.

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El violento episodio se registró este domingo alrededor de las 14:30, en vísperas de un nuevo 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Según informaron fuentes de la Departamental Río Segundo, la víctima había tomado la decisión de separarse el pasado viernes tras realizar una primera presentación judicial por violencia familiar, momento en el cual también resolvió mudarse junto a sus hijos a una vivienda alquilada para resguardarse.

Sin embargo, ante el incumplimiento de las medidas dispuestas por la Justicia, la mujer se acercó nuevamente a la dependencia policial este domingo para dejar asentada una nueva denuncia. El ataque se desencadenó apenas concluyó el trámite y se retiró del lugar a bordo de una motocicleta. A pocos metros de la seccional fue sorprendida por su exmarido, quien circulaba en otra moto de mayor cilindrada. Al advertir su presencia, la mujer intentó regresar rápidamente hacia la comisaría para pedir ayuda, pero el hombre la persiguió y logró interceptarla en el sector externo del edificio policial.

En ese lugar, el agresor sacó un arma blanca y le provocó múltiples heridas cortopunzantes. Los pedidos de auxilio de la víctima alertaron de inmediato a los vecinos de la cuadra, quienes se acercaron para socorrerla y lograron poner en fuga al atacante, que escapó a pie de la escena.

Tras el alerta, efectivos policiales desplegaron un operativo cerrojo en las inmediaciones y consiguieron detener al sospechoso a pocas cuadras de la comisaría. En paralelo, un servicio de emergencias asistió a la mujer en el lugar y la trasladó al hospital local, donde el equipo médico constató que, pese a la gravedad de la agresión, las lesiones sufridas no pusieron en riesgo su vida.

Por disposición de la Fiscalía de Instrucción interviniente, el detenido fue imputado como autor de los delitos de desobediencia a la autoridad y femicidio en grado de tentativa. Asimismo, la Justicia ordenó su inmediato traslado al Establecimiento Penitenciario N.º 9 (EP9), ubicado en la ciudad de Córdoba, donde permanece alojado.

Intento de femicidio en Tucumán: su pareja le pidió la separación y estrelló la camioneta donde iban con sus hijas

El caso de Darío Pascual Cabrera, de 35 años, conmociona a la provincia de Tucumán y acaba de ser elevado a juicio oral y público. El hombre está acusado de intentar asesinar a su pareja de 32 años, al estrellar intencionalmente la camioneta en la que viajaban contra una vivienda.

El hecho ocurrió el 28 de marzo de 2026, cerca de las 17.40, en la ciudad de San Miguel de Tucumán y fue presenciado por las dos hijas de la pareja, de 10 y 16 años, quienes intervinieron para frenar el brutal ataque. La causa avanza en la justicia con una fuerte acusación por parte del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Cabrera circulaba en una Toyota Hilux por la avenida América junto a su pareja y las dos menores. Durante el trayecto, la mujer le comunicó su decisión de terminar la relación, lo que desató una fuerte discusión en el interior del vehículo.

La mujer fue atacada en la puerta de la comisaría. (Foto: Villa María Ya).

La situación escaló cuando, al pasar frente a una garita policial, la víctima comenzó a gritar pidiendo auxilio; el agresor la tomó violentamente del cuello y la ropa, advirtiéndole que se callara porque podía terminar preso. Lejos de detenerse, el conductor giró bruscamente y aceleró hasta impactar de frente contra una casa ubicada al 800 del pasaje Aragón.

El violento choque provocó importantes daños materiales en la propiedad, que pertenece a una mujer de 81 años. Tras el impacto, la agresión no cesó: según la investigación, Cabrera se abalanzó sobre su pareja y comenzó a ahorcarla con ambas manos con la clara intención de matarla. Fueron sus propias hijas quienes lograron impedir que concretara el ataque, forcejeando con su padre hasta que este soltó a la mujer.

El pasado miércoles 11 de noviembre se realizó una audiencia clave en la que la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público. Durante la presentación, el auxiliar de fiscal Ricardo Ybáñez expuso los elementos probatorios que serán presentados durante el debate. Entre las pruebas más contundentes figuran las declaraciones de testigos presenciales, un informe accidentológico, estudios médicos y psicológicos y las imágenes de una cámara de seguridad que captó el momento exacto del impacto.