Manantial Grupo Humano cumplió 40 años de trayectoria en el acompañamiento de jubilados. Lo que se inició en 1986 como un proyecto de hotelería pensado desde la socialización, terminó convirtiéndose en una experiencia que en la actualidad busca trascender sus propias instituciones a través de la investigación y la formación profesional.

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El director general del grupo, Fernando Shalom, habló del recorrido del espacio y de los errores que obligaron a revisar, cambiar y aprender a lo largo de todo el camino. Para él, reconocerlos fue fundamental para adaptar el modelo de atención a las necesidades reales de quienes viven en las residencias.

Las nuevas formas de entender los cuidados

La historia empezó con dos familias que se conocieron en Villa Gesell durante los años sesenta. Inspirados en las viviendas para personas mayores que habían conocido en Miami, Estados Unidos, Moisés Shalom y su amigo Héctor impulsaron un edificio que abrió sus puertas en 1986.

El modelo original pronto encontró límites ya que las familias no buscaban solamente un espacio de convivencia, sino además asistencia para las actividades cotidianas como bañarse, vestirse o movilizarse. La diferencia entre lo que ofrecía la institución y lo que necesitaban sus residentes puso al proyecto casi en la quiebra.

Sin embargo, la respuesta fue transformar su funcionamiento y asumir que las experiencias de otros países no necesariamente podían trasladarse tal cual a a la realidad local. “Los modelos pueden importarse. Las maneras de vivir y de envejecer, no”, resumió Shalom.

“Una persona mayor no necesita que una institución le invente un proyecto de vida diferente. Necesita poder continuar siendo quien es”, agregó el director. Por eso, las transformaciones incluyeron cambios arquitectónicos, incorporación de tecnología, nuevas especialidades profesionales y capacitación permanente.

La experiencia llevó a la creación de Manantial Investigación, un espacio destinado a convertir las preguntas que surgen de la práctica cotidiana en conocimiento. Las investigaciones buscan registrar y evaluar distintas estrategias de cuidado, desde cómo favorecer la autonomía en las comidas hasta qué intervenciones pueden mejorar el estado nutricional de una persona con demencia.

“La experiencia, por extensa que sea, no alcanza como argumento. Hay que preguntar, medir, comparar y producir evidencia”, explicó Shalom. Esa misma filosofía dio origen a Manantial Academia, que amplió la capacitación interna hacia estudiantes y profesionales de otras instituciones.

Actualmente el grupo mantiene convenios con universidades como la UBA, la Universidad de Palermo, la UAI, la Untref y la Universidad Maimónides, además de trabajo conjunto con CONICET y la Cruz Roja. Para Shalom, el verdadero legado está en la posibilidad de transmitir lo aprendido: “La huella que dejamos no se mide solamente por las cosas que construimos, sino también por lo que hacemos sentir a los demás".