A casi cuatro años del asesinato de José Enrique Del Río y María Mercedes Alonso en Vicente López, Martín Del Río habló por primera vez desde la cárcel tras ser condenado a prisión perpetua por el doble parricidio. En una entrevista, el hijo menor del matrimonio insistió en su inocencia y lanzó: “Infiel soy, asesino no”.

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La pareja fue hallada muerta el 25 de agosto de 2022 dentro de su Mercedes-Benz, estacionado en el garaje de la casa familiar. Según la reconstrucción judicial, el crimen ocurrió la tarde anterior y el asesino utilizó un arma de fuego de la familia. En diciembre de 2024, un jurado popular declaró culpable a Martín Del Río por homicidio agravado por el vínculo, alevosía, uso de arma de fuego y criminis causa. La Cámara de Casación bonaerense confirmó la sentencia en abril de 2026.

Las acusaciones contra su hermano Diego

En sus primeras declaraciones públicas tras la condena, Del Río puso el foco en los movimientos de su hermano Diego, quien fue querellante en la causa. Sostuvo que los registros del country San Diego, en Moreno, mostraban que Diego había ingresado el domingo previo al crimen y regresado después de que se descubrieran los cuerpos. “Las pruebas del expediente apuntan a mi hermano”, aseguró.

La defensa de Del Río ya había planteado durante el juicio que no existía un registro de ingreso suyo al country entre el asesinato y el hallazgo del arma. Sin embargo, la Cámara de Casación respondió que el sistema de seguridad solo asentaba al conductor de cada vehículo, por lo que no se podía descartar que alguien ingresara sin quedar registrado.

Las pruebas que cuestiona

El condenado centró sus críticas en varios aspectos de la investigación: la identificación del “caminante” en las cámaras de seguridad, la preservación de la escena del crimen, los testimonios en su contra, el ADN femenino encontrado en el auto y la modificación del horario de muerte. Las cámaras de seguridad fueron clave para la acusación: mostraron a un hombre encapuchado que caminó hacia la casa y se retiró en el horario en que, según los investigadores, se produjo el doble homicidio. Peritos y testigos identificaron a Del Río por su forma de caminar, y una expareja lo reconoció en los videos.

Del Río también objetó los testimonios de su expareja y de su examante, que declararon en su contra durante el juicio. En particular, cuestionó el reconocimiento que hizo su exesposa en las imágenes. “Infiel soy, asesino no, de ninguna manera, nunca”, repitió. Además, señaló irregularidades en la preservación de la escena y mencionó una vaina servida que, según su versión, la empleada doméstica “Nina” Aquino extrajo de su delantal al descubrir el crimen. También remarcó que se halló un ADN femenino en la manija trasera izquierda del auto, pista que -según él- no fue investigada.

El móvil económico y la hora de muerte

Uno de los ejes de la acusación fue el móvil económico. Los fiscales sostuvieron que Del Río administraba bienes de sus padres y había recibido fondos para una operación inmobiliaria vinculada a la mudanza del matrimonio. Según la hipótesis fiscal, el doble crimen buscó evitar que salieran a la luz inconsistencias en el manejo del patrimonio familiar. Del Río negó cualquier conflicto patrimonial: “Fin económico no había, no existe. Si hubiese querido estafarlos como dice el fiscal, iba a una escribanía, presentaba mi poder y vendía lo que quería”. También rechazó haber estafado a su padre: “Mi viejo era mi amigo, mi hermano, mi consejero”.

Otro punto que cuestionó fue la franja horaria del crimen. La Fiscalía sostuvo que los asesinatos ocurrieron el 24 de agosto de 2022 entre las 17.30 y las 18.30, y que Del Río ingresó a la casa por el garaje, hizo subir a sus padres al auto y les disparó desde el asiento trasero. Según el condenado, la primera estimación lo dejaba fuera de ese horario, pero una modificación posterior lo ubicó en la escena. “Con el horario anterior, yo quedaba afuera”, sostuvo. Del Río calificó el juicio como “totalmente injusto” y aseguró que la condena fue “amañada” y “mal hecha”. La Cámara de Casación bonaerense rechazó su apelación y la pena de reclusión perpetua sigue vigente.