La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará este jueves 26 de noviembre la segunda parte de su subasta benéfica “La Noche de la UBA”, una iniciativa que busca reunir fondos para equipar el Hospital de Clínicas José de San Martín con una plataforma robótica quirúrgica de última generación. El remate será online, entre las 13 y las 18.45, y contará con 23 lotes que incluyen objetos autografiados por artistas, deportistas y figuras del espectáculo.

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Según informó la universidad, la iniciativa ya logró recaudar más de 2,2 millones de dólares. La primera edición reunió a más de 800 personas en la Facultad de Derecho. Ahora, la subasta continuará a través del portal del Banco Ciudad, donde los interesados podrán registrarse y realizar sus ofertas.

Entre los artículos más destacados aparecen un parlante firmado por Bizarrap, un chaleco utilizado por Duki durante su gira internacional de 2025 y un vinilo y un CD autografiados por Lali Espósito. También se subastarán una armónica firmada por Ciro, un sombrero y anteojos donados por Abel Pintos y camisetas de Boca y River vinculadas a Leandro Paredes y Nicolás Otamendi.

El deporte tendrá otros objetos de interés: dos raquetas utilizadas por los hermanos Juan Manuel y Francisco Cerúndolo en Roland Garros y el US Open de 2026, respectivamente; una camiseta de básquet firmada por Fabricio Oberto y una camiseta de Independiente donada por Ricardo Bochini.

El último lote será un par de ojotas que, según manifestó Guillermo Cóppola, pertenecieron a Diego Maradona. La pieza tendrá un precio base de 2 millones de pesos y se ofrecerá entre las 18.30 y las 18.45.

Cuánto cuestan los objetos y cómo participar de la subasta de la UBA

Los precios de base varían según el objeto. Los artículos de música y varias camisetas deportivas parten de los 350.000 pesos, mientras que las raquetas de los hermanos Cerúndolo tienen una base de 900.000 pesos cada una. También habrá obras de arte: la pieza “2602”, de Pablo Siquier, tendrá el valor inicial más alto, de 11.130.000 pesos.

Para participar es necesario registrarse en el portal de subastas del Banco Ciudad, ingresar a la subasta número 4014 y transferir una garantía de 10.000 pesos por cada lote en el que se quiera ofertar. El depósito debe acreditarse hasta las 11 del jueves. Quienes no ganen recibirán la devolución automática dentro de los siete días hábiles.

Para qué se utilizará el dinero recaudado

La UBA informó que en diciembre lanzará la licitación para adquirir la plataforma robótica quirúrgica. El equipo permitirá realizar cirugías mínimamente invasivas de alta complejidad, con instrumentos articulados de precisión y visualización tridimensional de alta definición.

La tecnología apunta a mejorar la precisión de las intervenciones, reducir complicaciones, acelerar los tiempos de recuperación y ampliar la capacidad quirúrgica. También permitirá fortalecer la formación de médicos y técnicos.

La iniciativa busca reforzar la capacidad de un hospital que recibe más de 365.000 consultas y realiza más de 8.000 cirugías por año, además de formar a más de 1.500 profesionales de la salud.