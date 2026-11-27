El origen de esta historia se remonta a 1643, cuando Alonso Nieto de Herrera decidió entregar sus tierras, ubicadas al pie de los cerros de Achala, a la Compañía de Jesús. A partir de esa donación, el establecimiento pasó a ser conocido como la Estancia Jesuítica de Alta Gracia. Los religiosos la convirtieron en una unidad productiva de enorme escala que llegó a ocupar 350.000 hectáreas, consolidándose como uno de los complejos rurales más importantes de la región. La actividad principal era la cría de mulas, aunque el establecimiento diversificó su producción con vacunos para carne, equinos para tareas rurales, ovinos para lana y caprinos. Además, se producían granos y textiles que se destinaban al Colegio Máximo de Córdoba.

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Para sostener semejante estructura, la estancia contaba con un sistema hidráulico propio. Un tajamar abastecía de agua a dos molinos harineros y permitía el riego de las huertas, lo que garantizaba la producción agrícola. El complejo también disponía de corrales, hornos y talleres, y llegó a emplear a 200 personas esclavizadas para las distintas tareas. En el predio se construyeron una residencia y una iglesia, dos edificaciones que todavía hoy se mantienen en pie y forman parte del patrimonio histórico de la ciudad. Ese conjunto arquitectónico es el que le da sentido a la historia del lugar.

El testamento que cambió el destino de las tierras

Con el paso de los años, la Compañía de Jesús dejó de ser propietaria de la estancia y el terreno pasó por distintas manos. En 1810, la adquirió Santiago de Liniers, y en 1820 quedó en poder de José Manuel Solares. Fue precisamente Solares quien, en su testamento, dispuso que tras su muerte parte de las tierras fueran divididas y donadas para formar una villa. El fallecimiento se produjo en 1868 y, a partir de ese momento, se concretó el proceso que daría origen a la ciudad de Alta Gracia. La decisión del último propietario resultó fundamental para el desarrollo urbano de la zona.

Desde entonces, la localidad creció de manera sostenida hasta convertirse en una de las más importantes de Córdoba. De acuerdo con los resultados del Censo 2022, Alta Gracia tiene 60.695 habitantes y es la sexta ciudad más poblada de toda la provincia. Ese crecimiento demográfico convirtió a la antigua estancia en un polo urbano de referencia, aunque su pasado rural sigue presente en la traza y en los edificios históricos. Hoy, la ciudad combina su herencia jesuita con una vida moderna que atrae a miles de visitantes y residentes. El contraste entre la tranquilidad del valle y el movimiento urbano es parte de su identidad.

Un patrimonio que trasciende fronteras

En la actualidad, gran parte del casco de la antigua estancia se conserva en buen estado. Entre los edificios más destacados se encuentran la Iglesia Nuestra Señora de la Merced y la residencia en la que funciona el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers. En el año 2000, la UNESCO reconoció este conjunto como Patrimonio Mundial, lo que puso a Alta Gracia en el mapa del turismo cultural internacional. Ese reconocimiento no solo protege los edificios, sino que también rescata la memoria de un sistema productivo que marcó la historia económica y social de la región. La estancia que alguna vez crió cinco tipos de ganado es hoy un símbolo del legado jesuita en Córdoba.