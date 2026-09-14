Incendio en Recoleta: un departamento de 13 pisos se prendió fuego y se vivieron horas de tensión con vecinos intoxicados

Un incendio en el cuarto piso de un edificio de 13 plantas, ubicado en la avenida Callao al 1700, casi esquina con Presidente Quintana, generó un amplio operativo de emergencia en la madrugada de este lunes en el barrio porteño de Recoleta. El SAME informó que cuatro personas fueron asistidas en el lugar y una quinta debió ser trasladada al Hospital Rivadavia por inhalación de humo.

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El foco ígneo se inició alrededor de las 6 en el living de la unidad afectada, según confirmaron fuentes policiales. La propagación de las llamas provocó una densa columna de humo que obligó a evacuar preventivamente todo el edificio.

Mientras tanto, seis ambulancias del SAME, dos autobombas de Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Comisaría Vecinal 2 A trabajaron en el lugar. El tránsito sobre la avenida Callao permaneció interrumpido durante varias horas, hasta que se logró controlar la situación.

Para combatir el fuego, los bomberos desplegaron una escalera hacia el balcón del departamento y utilizaron una línea divergente de 63 milímetros. En paralelo, dos mujeres permanecieron en la terraza junto a los efectivos, esperando que se disipara el humo para descender de manera segura.

Finalmente, cerca de las 7.30, las llamas fueron dominadas. El Grupo Especial de Rescate (GER) intervino con cuatro cisternas, cuatro hidroelevadores y seis puestos de comando para completar el operativo y asistir a los vecinos afectados.

Momentos de tensión por el incendio

Franco, residente de un edificio lindero, relató a LN+ que “se escuchaban muchas explosiones” durante el incendio. El hombre grabó imágenes con su teléfono que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

“El edificio es muy antiguo, antes funcionaban oficinas y ahora hay departamentos”, explicó. Además, señaló que se desprendieron vidrios y que varias personas pidieron auxilio durante media hora. “Como no tienen persianas, se caían los vidrios y la gente estuvo pidiendo ayuda”, aseguró.

La preocupación también alcanzó a los comercios cercanos. “Teníamos miedo de que cayeran los aires acondicionados en el supermercado Disco que está allí”, agregó Franco, quien registró el momento en que los bomberos ya habían llegado al lugar.