Importante laboratorio frenó la producción, debe salarios y le impidió el ingreso a sus trabajadores

En medio de un reclamo salarial, un laboratorio frenó su producción y no dejó entrar a sus trabajadores.

En medio de la crisis económica que vive Argentina por las medidas del gobierno encabezado por Javier Milei, un laboratorio frenó la producción y le impidió el ingreso a la planta a sus trabajadores que llevan a adelante un reclamo por atrasos salariales.

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Son 40 los trabajadores de Laboratorio Valmax, ubicado en Ituzaingó, que se vieron afectados por esta decisión. Afirman que desde hace meses cobran sus salarios en cuotas y ahora tampoco tienen certezas sobre cuándo recibirán el dinero adeudado, informó el portal de noticias Infogremiales.

La empresa cuenta con una plantilla de alrededor de 60 personas. Según relataron los trabajadores, el bloqueo se produjo sin una explicación formal de la patronal y se sumó a una serie de incumplimientos salariales.

Sueldos en cuotas y deudas sin fecha de pago

Los problemas comenzaron a quedar expuestos el 30 de abril, cuando la dirección de Valmax comunicó internamente que el "complejo contexto económico y la situación financiera actual" obligaba a modificar el esquema de pago de los haberes.

En ese momento, la compañía informó que abonaría el 50 por ciento del sueldo el 7 de mayo y el resto el día 20. Sin embargo, de acuerdo con los empleados, el mecanismo que inicialmente se presentó como excepcional se mantuvo durante los meses siguientes y las fechas de pago dejaron de cumplirse.

"Ya viene de meses pagando en 2 veces el sueldo. Pero ahora no hay fecha", contó uno de los trabajadores afectados a Infogremiales. Actualmente, la firma adeuda el 50% del salario correspondiente al mes pasado y, según los testimonios, no comunicó cuándo cancelará esa obligación.

Ante el agravamiento del conflicto, representantes del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires se presentaron en la planta. Tras ser recibidos por la empresa, ingresaron junto con los delegados gremiales para notificar formalmente a la compañía sobre los pasos que deberá cumplir. La firma fue citada a una audiencia para el próximo lunes al mediodía en la cartera laboral bonaerense.

En esa instancia deberá presentar una propuesta concreta, permitir el reingreso de los trabajadores y garantizar el pago de los salarios pendientes. "Nos mostraron que está todo firmado y que están al tanto el ministerio de Provincia, el de Morón", señaló el empleado consultado, quien confirmó que la notificación fue recibida por los representantes de la empresa y los delegados. La audiencia será un punto clave para intentar destrabar la situación de los empleados.