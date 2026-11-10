El impactante y emotivo show de drones en Córdoba antes de la misa del papa León XIV: "Nadie sobra"

La histórica visita del papa León XIV a la provincia de Córdoba tuvo su apertura formal este lunes por la noche con una puesta en escena inédita. Frente a una multitud de peregrinos congregados en los predios de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), un espectáculo de cientos de drones sincronizados iluminó el cielo cordobés para dar inicio a la vigilia previa a la esperada misa papal.

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El show combinó luces, música emotiva y una voz en off que guio una narrativa conceptual cargada de símbolos sociales y religiosos. La presentación comenzó con la formación luminosa de una torre que representaba problemáticas contemporáneas como la obsesión por el rendimiento, la violencia, la codicia y el individualismo en las redes sociales.

"Nadie sobra": el mensaje central en el cielo cordobés

Tras alcanzar el punto máximo de la estructura, un estallido simbólico hizo desplomarse la torre de luces para dar paso al mensaje central del espectáculo: “Dios no vive en lo alto de una torre fría. Él bajó en la cruz y eligió tu corazón”, resonó en los altavoces mientras las luces se reconfiguraban.

Segundos después, el cielo de Córdoba leyó la frase que marcó la noche: “Nadie sobra”. La narración enfatizó la necesidad de construir una Iglesia inclusiva y convocó a la multitud a rezar por el contexto nacional: “La Iglesia tiene que ser un hogar de puertas abiertas con lugar para todos. Nos unamos en oración pidiendo por nuestra nación, por Argentina”.

La vigilia, que comenzó a las 18 horas del lunes, sirve como antesala de la histórica celebración litúrgica que encabezará el Sumo Pontífice ante fieles llegados de todo el país.

¿A qué hora es la misa en Fadea?

Las puertas de FAdeA abrieron el lunes a las 18 para recibir a los fieles y peregrinos que participarán de la vigilia. El ingreso permaneció habilitado hasta las 9 del martes, una hora antes del comienzo de la misa central, prevista para las 10.