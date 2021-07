Raverta y el reconocimiento a las tareas de cuidado: "Es una política de seguridad social con perspectiva de género"

La titular de ANSES dio detalles sobre el nuevo programa que permitirá implementar nuevas políticas para que quienes realizan tareas de cuidado puedan aportar y acceder a una jubilación digna.

Durante un encuentro virtual, desde el Auditorio Pochat de la sede central de la ANSES, la directora ejecutiva Fernanda Raverta dio detalles en relación al Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado que anunció el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hace unos días en un acto realizado en Lomas de Zamora. El principal objetivo, como mencionamos previamente, es visibilizar, valorar y reconocer social y económicamente las áreas de cuidado a través de políticas de difusión jubilatoria y el derecho universal a la seguridad social.

Sobre este tema, la titular del ente de administración pública manifestó que “permite incluir a mujeres al sistema previsional y jubilarse pero además reconocer tareas del cuidado que hasta ahora no estaban reconocidas como años de aporte”, mientras que destacó que se trata de “una política pública novedosa pero que tiene una historia” basada en las dos leyes moratorias que se sancionaron en 2005 y 2014 para incluir a hombres y mujeres que no contaban con 30 años de aportes en el sistema previsional -actualmente, hay un total de 3.7 millones de jubilados y jubiladas incluidos-. “Ustedes saben que en la Argentina, en la forma en la que se presenta el mercado formal de trabajo, no se garantiza que el 100% de los argentinos cuente con los 30 años de aportes y además se presenta de manera desigual entre varones y mujeres”, remarcó.

Frente a la repetida desigualdad, Raverta sostuvo que muchos argentinos y muchas argentinas no tenían una cobertura completa a pesar de tener la edad para jubilarse y remarcó: “Por ejemplo las mujeres que no se pueden jubilar en su gran mayoría son madres, no cuentan con la posibilidad de meter 30 años de aporte. Por lo tanto vimos que había que resolver una situación de acceso a la jubilación”. También detalló que, si bien "la pandemia echó luz" a este problema en relación a las tareas de cuidado es algo que está presente hace siglos en cada hogar y sostuvo que el 77% de este tipo de tareas es realizado por las mujeres. "Eso está ponderado con una cantidad de horas, es casi otra jornada laboral. Se promedian 6,4 horas al día. Los varones tienen menos participación y lo hacen en menos cantidad de horas", señaló.

Durante el encuentro, la directora de ANSES remarcó que dicha política se instrumentará a través de la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del presidente, Alberto Fernández y que entrará en vigencia el próximo 1° de agosto. “Los estudios nos permiten pensar que hay en Argentina más de 150 mil mujeres que podrían acceder a una jubilación incorporando un año por cada uno de sus hijos o hijas nacidas, dos años si estos chicos y chicas son adoptados y un año adicional si ese hijo o hija tiene alguna discapacidad y dos años adicionales si ese hijo fuese beneficiario de la AUH”, detalló. Por el momento, será a través de un DNU pero no se descarta la inclusión de un proyecto de ley que se discuta en el Congreso de la Nación.

Para cerrar, habló de la posibilidad de "hacer algo con este presente" que atraviesan las mujeres y pidió no quedarse con dicha política sino "imaginar que vamos a vivir en un mercado de trabajo distinto donde se presente de manera igual para varones y mujeres; lo mismo con las tareas de cuidado, repartidas en un 50 y 50", pensando en un futuro mejor con muchos cambios en relación a las posibilidades. "Es importante fortalecer y comunicar la construcción de políticas públicas que otorgan derechos y mejoran el futuro de argentinas y argentinos. Con esta medida estamos incluyendo a muchísimas mujeres garantizando su derecho a jubilarse", sentenció Raverta a través de su Twitter.

Su mensaje en redes sociales:

¿Cuándo y cómo será instrumentalizado dicho trámite?

En primer lugar, como detalló Fernanda Raverta, el máximo mandatario firmará un DNU y entrará en vigencia a partir del próximo 1° de agosto. Por su parte, remarcó que el trámite se realizará de manera presencial y detalló cómo se llevará a cabo la inscripción. “Va a haber una planilla de turnos en poquitos días que nos va a permitir que en todo el país, en todas las provincias argentinas, recibir a mujeres y madres argentinas desde ese día. Empezaremos a atender a las personas que vengan con turno en todas las oficinas, habrá turnos porque nos seguimos cuidando a causa de la pandemia”, explicó y realzó el respeto por los protocolos para evitar contagios por COVID-19.

¿Será una medida que perpetuará en el tiempo? “Espero que mis nietas me digan que no es necesario, que todas tienen 30 años de aportes y compartidas sus tareas con los padres/las madres de sus hijas o hijos. En principio es para siempre, pero con la relatividad de un siempre, es lo que deseamos”, manifestó de cara al futuro y pensando en años con mayor igualdad laboral y social.

Los requisitos para la jubilación

La persona que la solicite debe tener 60 años o más

Debe ser mujer

No debe tener otra jubilación; sí puede recibir otro beneficio

Presentar la partida de nacimiento de hijos/as

Otro detalle clave y a tener muy en cuenta es que las mujeres mayores, con chicos más grandes, suelen no estar vinculados con sus hijos/as en la base de datos de ANSES. Por eso, Raverta solicitó: “El trámite lo vamos a hacer siempre y cuando las madres vengan con las partidas de nacimiento de sus hijos, es un requisito fundamental. Lo que vamos a reconocer es que hayan cuidado a esos hijos, que hayan dedicado tiempo, horas de su días, trabajo y tareas para esto”. Si no están vinculados en Acreditación de Datos Personales (ADP), es difícil certificar que esas mujeres son madres. “Queremos que todo esto sea rápido, ágil y fácil. Una política de inclusión que se pueda gestionar rápidamente”, sostuvo.

Es importante destacar que, como suele ocurrir con cualquier otra jubilación, el trámite puede ser realizado por el apoderado. De todas maneras, si es posible, la directora ejecutiva del ente pidió o mostró su preferencia porque las mujeres puedan acercarse a una oficina y conocer detalles sobre el programa. “Les vamos a contar que el Estado, el Gobierno de Alberto Fernández y de ANSES, decide que efectivamente esa tarea está reconocida en Argentina. Hay un antes y un después, es una política de seguridad social con perspectiva de género. No es solo incluir mujeres al sistema previsional, además tenemos una perspectiva de género que promueve visibilizar las diferencias que se presentan en el mercado formal de trabajo y las que se presentan a la hora de cuidar a nuestros hijos e hijas”, manifestó. Además remarcó que si algunas no pueden jubilarse en ese momento, conversando con los trabajadores podrían irse con la certeza de que lo harán en un futuro.

¿Quiénes podrán acceder al nuevo beneficio?

Más de 300 mil mujeres están en edad de jubilarse y no pueden hacerlo por no cumplir con los 30 años de servicio requeridos entre aportes registrados y períodos que pueden reconocerse por la actual moratoria. Según los datos, 155 mil podrán jubilarse de forma inmediata mientras que algunas deberán aguardar algunos meses más. Si bien pidió que se acerquen a realizar el trámite en las oficinas de ANSES, a través de la planilla de turnos que implementarán en los próximos días, también podrá realizarse el trámite por atención virtual.

En la misma línea, luego de remarcar que no es compatible con otra jubilación aunque sí lo es con una pensión u otros beneficios. “Estamos jubilando a la persona a través de la moratoria, de los años de aportes como trabajadora formal y por los años reconocidos de las tareas de cuidado en cada casa”, avisó. Mientras que en lo que refiere a todas las mujeres que, a su vez, son titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) también se verán beneficiadas por esta política. “Tenemos estimadas 30 mil titular de AUH que están dentro de estas 155 mil”, dijo. Quienes realizan trabajos en casas particulares, también tendrán reconocidos sus años y si son madres, se sumarán los aportes de sus hijos.

Para cerrar, Raverta puntualizó sobre un cambio clave en relación a las licencias de maternidad. “Vamos a reconocerles los meses de licencia por maternidad como meses aportados. ¿Cómo es hoy? Sin legislación vigente, los tres meses por maternidad están aportados en nuestro cómputo en ANSES. Pero además, las madres que piden esos meses de más para quedarse un poco más con sus hijos -hasta 9 meses, después no cobrás el sueldo pero tenés la licencia y tu fuente de trabajo- no se computan como meses aportados”, explicó. Y desde ahora, la idea es “también reconocer la licencia y el excedente de esa licencia”. Un paso más de cara a la intensa lucha por la igualdad de género en todo el territorio nacional.