A qué hora se va el papa León XIV de la Argentina: así sigue su gira por Latinoamérica

El papa León XIV llegó a la Argentina el domingo pasado y, tras recorrer Córdoba, la provincia y Ciudad de Buenos Aires, se irá del país en la tarde de este miércoles 11 de noviembre para continuar su gira por Latinoamérica.

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¿A qué hora se va el papa León XIV de la Argentina?

Tras la misa en la plaza frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján, el Papa participará a las 13.30 hs de una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ezeiza, para despegar a las 14 hs de Buenos Aires con destino a Lima, Perú.

El Papa se irá a las 14 hs de Argentina con destino a Perú

Cómo continúa la gira del Papa en Latinoamérica: los detalles

Tras su paso por Uruguay y Argentina, el Papa continúa con su viaje por Perú, donde visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa. Como ocurrió en sus anteriores paradas, el sumo pontífice participará de encuentros con autoridades, celebraciones con fieles y encabezará misas.

Confirmado por el Vaticano, el itinerario en Perú es el siguiente:

Miércoles 11 de noviembre

Partirá a Lima a las 14:00 hs.

Aterriza a última hora de la tarde en la base de la Fuerza Aérea peruana.

Una hora después lo recibe el Palacio de Gobierno, donde se reúne con la presidenta Keiko Fujimori.

Cierra la jornada en el Gran Teatro Nacional, con autoridades de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Jueves 12 de noviembre

Se reunirá con los obispos peruanos en la capilla del Palacio Arzobispal y luego participará de una celebración en la Basílica Catedral.

en la capilla del Palacio Arzobispal y luego participará de Al mediodía hablará en la plaza de la Catedral sobre los desafíos y las esperanzas del pueblo peruano.

sobre los desafíos y las esperanzas del pueblo peruano. A la tarde encabeza una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

y universitarios en el Estadio Nacional. Cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Viernes 13 de noviembre

Viajará a Chiclayo, la ciudad donde fue obispo durante ocho años.

Oficiará una misa en las pampas de Pimentel y hace una visita privada a la capilla dedicada a San Óscar Romero.

y hace una visita privada a la capilla dedicada a San Óscar Romero. Se encontrará con obispos, sacerdotes, religiosos y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, y después con la comunidad universitaria de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Cenará con sacerdotes de la diócesis de Chiclayo.

Sábado 14 de noviembre

Por la mañana participará del rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.

Viajará en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba y celebrará una misa.

Regresará a Chiclayo para un encuentro de oración con la comunidad católica, por el cierre del año jubilar, en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

Domingo 15 de noviembre

En Cusco se reunirá con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico de Saqsaywaman.

en el Parque Arqueológico de Saqsaywaman. Rezará el Ángelus en la plaza de la Catedral.

Volará a Pucallpa, donde se encontrará con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

en el Malecón Puerto Callao. Celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali

Volverá a Lima por la noche.

Lunes 16 de noviembre

Visitará a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en Callao, para saludar al personal y a las personas que reciben asistencia.

en Callao, para saludar al personal y a las personas que reciben asistencia. Misa en la Base Aérea Las Palmas.

Ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao y partida hacia Roma pasadas las 13:45.

Martes 17 de noviembre