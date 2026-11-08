A qué hora llega el papa León XIV a la Argentina: cómo es su agenda y actividades de hoy domingo 8 de noviembre 2026

El papa León XIV llega a Argentina el 8 de noviembre. (Crédito de foto: Vatican Media)

El domingo 8 de noviembre del año 2026 quedará marcado como una fecha histórica para Argentina, en temas de religión y política, por la esperada visita y llegada del papa León XIV. De acuerdo a su agenda oficial confirmada por la Conferencia Episcopal Argentina, el Sumo Pontífice arribará a las 16:30 horas al Aeroparque Jorge Newbery, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí dará inicio a una inolvidable visita de tres días, que movilizará a millones de fieles de todo el país.

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Su aterrizaje en suelo argentino representa el primer viaje pontificio desde la histórica visita de san Juan Pablo II en 1987, lo cual genera una enorme expectativa popular y un despliegue institucional que incluye feriados nacionales y regionales dispuestos por el Gobierno, para facilitar la participación ciudadana en los diferentes actos litúrgicos y protocolares previstos en el riguroso itinerario oficial.

La agenda para el domingo 8 de noviembre

Después de descender del avión, la agenda oficial del papa León XIV para este histórico domingo, se desarrollará con un ritmo intenso y estrictamente protocolar. A las 17:00 horas, el máximo representante de la Iglesia católica encabezará un solemne homenaje al general José de San Martín en la tradicional plaza que lleva su nombre en Retiro. Posteriormente, a las 17:20, se llevará a cabo la ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada, donde mantendrá su primer encuentro privado con el presidente Javier Milei.

La jornada dominical concluirá con una visita institucional al Palacio Libertad prevista para las 18:30 horas. Estas actividades iniciales reflejan el profundo significado político y espiritual de su arribo, consolidando un diálogo institucional entre el Estado argentino y la Santa Sede en el inicio de su esperada gira federal.

El papa León XIV en el papamóvil. (Crédito de foto: Vatican Media)

La estadía de León XIV en Recoleta

Para descansar durante su exigente estadía en la capital federal, el papa León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica, emplazada en el majestuoso Palacio Fernández Anchorena, situado sobre la avenida Alvear al 1600, en el corazón del barrio porteño de Recoleta. Esta joya arquitectónica de estilo francés, consagrada como representación diplomática del Vaticano en el país, será el búnker desde el cual el pontífice coordinará sus reuniones reservadas, recibirá a diversos líderes sociales y políticos de la región, y pernoctará hasta su partida rumbo a Perú.

La agenda completa del papa León XIV en Argentina

Domingo 8 de noviembre de 2026

BUENOS AIRES

16:30 Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”

ACOGIDA OFICIAL

17:00 VISITA AL “MONUMENTO AL GENERAL SAN MARTÍN Y A LOS EJÉRCITOS DE LA INDEPENDENCIA” en la “Plaza San Martín”

17:20 CEREMONIA DE BIENVENIDA en la “Casa Rosada”

17:50 VISITA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

18:30 ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES, LA SOCIEDAD CIVIL Y EL CUERPO DIPLOMÁTICO en el “Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento”

Lunes 9 de noviembre de 2026

BUENOS AIRES – CLAYPOLE – BUENOS AIRES

09:15 VISITA AL PERSONAL Y A LOS ASISTIDOS DEL “PEQUEÑO COTTOLENGO DON ORIONE DE CLAYPOLE”

11:30 SANTA MISA en el “Monumento de los Españoles”

16:10 ENCUENTRO CON EL MUNDO DEL TRABAJO en la Universidad Católica Argentina

17:30 ENCUENTRO CON LOS LÍDERES DE LAS COMUNIDADES CRISTIANAS Y DE LAS TRADICIONES RELIGIOSAS en el “Palacio San Martín”

18:45 CELEBRACIÓN DE LAS VÍSPERAS CON EL EPISCOPADO ARGENTINO Y LOS EQUIPOS SINODALES en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad

19:45 Cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires

Martes 10 de noviembre de 2026

BUENOS AIRES - CÓRDOBA - BUENOS AIRES

07:30 Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Córdoba

09:00 Llegada al aeropuerto internacional de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”

10:00 SANTA MISA en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

15:15 ENCUENTRO CON LOS OBISPOS, LOS SACERDOTES, LOS DIÁCONOS, LOS RELIGIOSOS, LAS RELIGIOSAS, LOS SEMINARISTAS Y LOS AGENTES PASTORALES en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

16:55 Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Córdoba hacia Buenos Aires

18:10 Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”

20:15 VIGILIA CON LOS JÓVENES en el “Monumento de los Españoles”

Miércoles 11 de noviembre de 2026

BUENOS AIRES – LUJÁN – LIMA

08:00 VISITA AL COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL DE BUENOS AIRES

10:00 SANTA MISA en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján

13:30 CEREMONIA DE DESPEDIDA en el aeropuerto internacional de Buenos Aires “Ministro Pistarini”

14:00 Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Lima