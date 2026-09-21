Homero Pettinato fue amenazado en vivo y reveló reveló que es hostigado hace meses por un fan de La Reini: “Tengo que ir a hacer la denuncia"

Homero Pettinato fue amenazado en vivo por un hombre que identificó como Hernán Bloquero que se acercó al estudio de Olga y le hizo un gesto de amenaza de muerte. El conductor de Soñé que volaba reveló que se trata de un fanático de su expareja Sofía "La Reini" Gonet y que le envía mensajes intimidatorios desde hace más de dos años.

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“Me acaba de pasar algo increíble. ¿Lo cuento?”, consultó el conductor a su compañero Lucas Fridman antes de revelar lo que le acababa de pasar. El hombre se acercó al estudio de OLGA, se asomó al vidrio del estudio que da a la calle y realizó un movimiento con el dedo índice sobre el cuello, un gesto que se puede interpretar como una amenaza de muerte.

“Recién, cuando estábamos despidiendo a Gabriel Rolón, levanto la cabeza y estaba parado acá, así, mirándome a mí. Me hace (el gesto) y se va caminando”, relató Pettinato visiblemente afectado. El hombre se fue del lugar rápidamente y pidieron revisar las cámaras de seguridad para ver el momento.

El hijo de Roberto Pettinato entendió que fue un escalón más a las amenazas constantes que recibe por redes sociales. “El peligro yo siempre lo sentía lejano. Finalmente, se apersonó”, manifestó.

Homero Pettinato reveló que recibe amenazas desde hace años

El gesto no fue un hecho aislado, según relató Homero, el hombre lo hostiga hace años en redes sociales: “Es un tipo que me viene amenazando hace dos años, desde que empecé a salir con Sofi Gonet”, apuntó y explicó que entre los mensajes que recibió lo amenazó de muerte: "Me empezó a escribir: ‘Te voy a matar, se te va a apagar la tele, te voy a ir a buscar a la puerta de Olga y te voy a pegar un tiro en la cabeza’".





El fan estaría obsesionado hace tiempo con Sofía Gonet, expareja de Homero Pettinato

El conductor admitió que había intentado mantenerse alejado de la situación y que pensó que el hostigamiento iba a terminarse con el paso del tiempo, especialmente después de separarse de Sofía Gonet. “Es muy diferente el ‘te voy a matar’ en redes a un tipo que realmente se apersonó y me amenazó de muerte frente a la ventana”, apuntó.

Su compañero Fridman le recomendó que buscara asesoramiento y Pettinato señaló que vería la posibilidad de llevar el video a la Justicia. “Tengo que ir a hacer la denuncia de esta persona”, concluyó.