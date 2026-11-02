Un hombre asesinó a su pareja y a cuatro niños en Chaco: es la tercera masacre de un padre a su familia en 10 días

Una mujer de 22 años y cuatro niños, entre ellos un bebé de seis meses, fueron asesinados el domingo en una vivienda de Quitilipi, Chaco. La Policía detuvo a Alberto Luis Ávalos, de 25 años y pareja de la mujer, como principal sospechoso.

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Es la tercera masacre familiar en menos de dos semanas en la que un hombre es señalado por asesinar a su pareja y a sus hijos. Los otros dos casos ocurrieron en Merlo y en Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires.

Cómo fue la masacre de Chaco

El ataque ocurrió el domingo en una casa de la calle Islas Malvinas al 1200, en Quitilipi. De acuerdo con la reconstrucción de la División Homicidios, que relató el jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero, en diálogo con Diario Chaco, Ávalos primero habría atacado a su pareja y después a los tres chicos que estaban en la vivienda. Luego habría prendido fuego la casa con el bebé en brazos.

Al principio, el caso se trató como un incendio. Los vecinos lograron rescatarlo a él, pero el bebé murió por inhalación de humo. “Esa fue la secuencia”, resumió Romero.

Con el avance de las pericias, los investigadores detectaron que el fuego habría sido provocado para ocultar los crímenes. Según la Policía, tres de los niños tenían heridas cortantes en el cuello y quemaduras, y la mujer presentaba escoriaciones.

Ávalos fue encontrado inconsciente al lado de la vivienda y trasladado al hospital, donde le diagnosticaron un cuadro de psicosis aguda, lesiones múltiples y signos de posible intoxicación con drogas. Después quedó detenido por orden del fiscal Gustavo Valero, de la Fiscalía N°1 de Sáenz Peña, que también dispuso las autopsias de las cinco víctimas y el secuestro de los elementos hallados en el lugar.

Más tarde fue llevado al Complejo 2 de Sáenz Peña. Según Romero, los policías que estuvieron con él durante toda la mañana lo vieron con la mirada perdida. “Tiene un brote psicótico, como ido. No entiende, está fuera de sí y violento”, describió.

Las víctimas fueron identificadas como Rocío Aranda, de 22 años; su hijo Franco Aranda, de 4; sus sobrinos Adriana Barrios, de 5, y Bruno Barrios, de 4; y su bebé Bernardo Ávalos, de seis meses, el único hijo que tenía con Ávalos, según confirmó Diario Chaco.

Las otras masacres familiares de las últimas semanas

El 31 de octubre, la Policía encontró muertos en una casa de Merlo a Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años, a sus tres hijos, de 14, 12 y 10, y a su esposo, Mahatma Eyvin Soihit Meza, de 44. Los investigadores confirmaron que fue un cuádruple crimen seguido de suicidio: el hombre mató a su familia con una pistola 9 milímetros y después se quitó la vida. Los agentes llegaron al lugar después de que un allegado avisara que no tenía noticias de la familia. La causa está a cargo de la UFI N°8 de Morón.

El 20 de octubre, Laura Susana Prediguer, de 43 años, su hijo Santino, de 11, y su madre, Susana Castillo Toscanini, de 73, fueron encontrados asesinados en dos viviendas conectadas en Montegrande. El principal sospechoso es Damián Darío Santillán, de 50 años, pareja de la mujer y padre del chico, que murió horas después en Burzaco. Según la investigación, antes de los hechos habría enviado un mensaje a un familiar: “Me obligaron a hacer esto”. La causa fue caratulada como triple homicidio seguido de suicidio y está a cargo de la fiscal Ana Río.

240 víctimas de violencia de género en diez meses

Entre el 1° de enero y el 31 de octubre de 2026 hubo 207 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 9 transfemicidios y 24 femicidios vinculados de varones adultos y niños, según el último informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro.

Solo en octubre se registraron 43 femicidios: uno cada 17 horas. Según la organización, es una cifra sin precedentes desde que empezó a elaborar estos informes, en 2008.

El relevamiento muestra que el 66% de las víctimas fue asesinada en su casa y que, en el 55% de los casos, el agresor era su pareja o expareja. Además, 282 hijas e hijos quedaron sin madre, y más de la mitad son menores de edad. 26 víctimas habían denunciado a su agresor y 15 femicidas tenían una medida cautelar dictada.