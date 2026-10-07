Una histórica textil frenó su producción, retiró maquinaria y ofreció retiros voluntarios

La incertidumbre crece entre los trabajadores de una histórica fábrica textil que, en medio de la crisis económica que generó Javier Milei, frenó su producción. Además, los empleados denuncian el vaciamiento del lugar y que empezaron a ofrecer retiros voluntarios para reducir su plantel.La problemática se desarrolla en la empresa RA Intertrading textil instalada en Catamarca.

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Los operarios afirman que la actividad permanece detenida desde hace aproximadamente dos meses y temen que el movimiento de equipamiento sea el paso previo a un desmantelamiento del establecimiento.

Las imágenes del retiro fueron registradas por los propios trabajadores. La situación alcanza a cerca de 100 empleados, que actualmente se encuentran bajo un esquema de suspensiones rotativas acordado para septiembre y octubre. El mecanismo divide a los trabajadores en dos grupos que alternan períodos de suspensión durante las distintas quincenas. Durante esos lapsos, reciben una asignación no remunerativa equivalente al 70% del salario bruto.

A ese escenario se sumó otro elemento que encendió la alarma entre los operarios: la empresa habría ofrecido dinero a algunos trabajadores para que abandonaran sus puestos. Según señalaron, las propuestas fueron presentadas como una forma de ayudarlos a comenzar emprendimientos propios y evitar así desvinculaciones formales. Frente a esta situación, los empleados reclamaron que intervengan las autoridades provinciales y pidieron certezas sobre el futuro de la planta.

Una fábrica abrió con respaldo estatal

RA Intertrading se instaló en las instalaciones de la ex Yersiplast, una planta que había cerrado en 2017. La reapertura formó parte de una política provincial orientada a recuperar actividad industrial y promover la radicación del sector textil. El 19 de octubre de 2022, el gobernador Raúl Jalil encabezó la inauguración del establecimiento junto con funcionarios provinciales y representantes de la compañía.

El proyecto comenzó con 100 puestos de trabajo y nueve líneas de producción, aunque la empresa había planteado como objetivo ampliar progresivamente la capacidad hasta alcanzar unos 300 empleos. La llegada de la firma estuvo acompañada por herramientas de promoción y financiamiento impulsadas desde la provincia, en el marco de la estrategia oficial para posicionar a Catamarca como un polo de producción textil.

Tres años después, aquella expansión proyectada enfrenta un escenario completamente diferente, con la fábrica paralizada y trabajadores que buscan conocer si podrán conservar sus empleos.

El conflicto de RA Intertrading se suma a las dificultades que atraviesa la industria textil catamarqueña. Desde la Asociación Obrera Textil (AOT) provincial advierten que la caída de la actividad afecta a distintas empresas del sector. Jorge González, secretario general del gremio en Catamarca, sostuvo que las máquinas de las fábricas textiles están trabajando muy por debajo de su capacidad. Según explicó, actualmente operan alrededor del 40%, cuando deberían hacerlo al 90% o incluso al 100%.