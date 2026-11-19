La planta continúa sin reabrir y el conflicto amenaza con profundizar el impacto económico y social en la localidad.

Una de las papeleras más importantes del país cerró sus puertas en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei y dejó a 160 trabajadores en la calle. Esto produjo la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires que dictó una conciliación obligatoria, pero que no logró revertir la intención de la empresa.

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El conflicto en Papelera del Sur, que tiene su planta de Tornquist ,continúa y sus propietarios ratificaron que el cierre definitivo es una decisión tomada, pese a las alternativas presentadas para intentar sostener la actividad y evitar el despido de los trabajadores.

La intervención de la cartera laboral estableció un período inicial de 15 días para negociar entre la empresa y los representantes sindicales. Durante ese plazo, ambas partes deben retrotraer las medidas vinculadas con el conflicto y abstenerse de adoptar nuevas acciones. También deberán participar de las audiencias convocadas por las autoridades provinciales. El período podría extenderse otros cinco días si existen posibilidades de acercar posiciones.

La empresa ratifica el cierre y los despidos

Sin embargo, el escenario sigue siendo adverso. En la reunión con funcionarios bonaerenses y representantes gremiales, los dueños de la papelera rechazaron distintas propuestas de asistencia, entre ellas subsidios, reducciones de tasas e impuestos y mecanismos para aliviar los costos de funcionamiento. Tampoco aceptaron avanzar con un esquema de suspensiones rotativas, una alternativa que había sido aceptada por el sindicato como una opción para preservar los puestos de trabajo.

La preocupación excede el ámbito de la fábrica. Tornquist, una localidad de alrededor de 8.000 habitantes, se movilizó frente a la posibilidad de perder una de sus principales fuentes de empleo. Como muestra del impacto que tiene la empresa en la comunidad, durante la audiencia del jueves 12 de noviembre los comercios del pueblo cerraron sus puertas. Vecinos y comerciantes también propusieron colaborar en una iniciativa que permita mantener la producción y se impulsaron juntadas de firmas.

La decisión de cerrar la planta fue comunicada por sus propietarios la semana pasada y dejó en alerta a más de 160 familias. Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Papeleros de Tornquist reclamaron discutir directamente con el directorio las alternativas para evitar el cierre.

El abogado de los trabajadores, Martín Percaz, aseguró que el anuncio los tomó por sorpresa. Según explicó, durante los meses anteriores se había recuperado cierta continuidad laboral e incluso un operario había sido ascendido a jefe de sector apenas dos semanas antes de que se conociera la decisión empresarial.

Desde la compañía justificaron el cierre por la pérdida de competitividad frente a las importaciones de cartulinas y la elevada oferta en el mercado internacional. Los argumentos no modificaron, hasta ahora, la postura de los propietarios, que descartaron las propuestas presentadas durante las negociaciones.

Papelera del Sur tiene 66 años de trayectoria y fue durante décadas un actor central de la actividad industrial de Tornquist. En sus mejores momentos llegó a producir 7,5 millones de pliegos de cartulina por mes y su funcionamiento sostenía no solamente a los trabajadores de la planta, sino también a una red de actividades vinculadas con el transporte, los talleres mecánicos y el comercio local.