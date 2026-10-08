Histórica alianza trasandina: Madres del Silencio firmó un acuerdo con Abuelas para buscar a miles de bebés apropiados

La búsqueda de cientos de bebés que fueron separados de sus familias durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile avanzó en una alianza trasandina con Abuelas de Plaza de Mayo. La Fundación Hijos y Madres del Silencio (FHMS) firmó en Buenos Aires un convenio de cooperación con la organización argentina.

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La alianza apunta a compartir experiencias y herramientas de búsqueda desarrolladas durante décadas por Abuelas. Del encuentro participaron integrantes de la fundación chilena y representantes de la argentina como su vicepresidenta Buscarita Roa y el secretario Manuel Goncalves, que es nieto restituido.

La causa chilena todavía resulta difícil de cuantificar. Según los registros oficiales reunidos a partir de denuncias ante la Justicia, fueron identificados más de 23.400 niñas y niños enviados al extranjero, pero los investigadores de la FHMS consideran que la cifra real podría ser mucho mayor. La organización detectó casos en al menos 20 países.

Les dijeron que sus hijos habían muerto

Uno de los testimonios que refleja el impacto del drama es el de Amelia Flores, quien dio a luz a su hijo Fernando en 1974, pocos meses después del golpe de Estado en Chile. Dos horas después del parto, el personal del hospital le informó que el bebé había muerto, pero nunca le mostraron el cuerpo. Años después, en el 2020, escuchó por televisión el relato de otra mujer que había atravesado una situación prácticamente idéntica. Ese testimonio la llevó a acercarse a la Fundación Hijos y Madres del Silencio y empezar una búsqueda que se mantiene hasta el día de hoy.

La organización se gestó en el 2014 como un grupo de Facebook que reunía consultas sobre familiares buscados. Con el tiempo, sus integrantes descubrieron que no se trataba de casos aislados, sino que había ya adultos que vivían en Estados Unidos, Italia, Australia y distintos países europeos y buscaban reconstruir su origen biológico.

Según explicó a Página 12 la presidenta y fundadora de la FHMS Marisol Rodríguez, también aparecieron numerosas madres a las que les habían informado que sus hijos habían nacido muertos, cuando en realidad habrían sido robados y entregados a otras familias.

Abuelas como referencia

Para la organización chilena, el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo constituye una referencia fundamental por su experiencia y por las herramientas desarrolladas para reconstruir identidades y recuperar vínculos familiares. “Han dejado una huella muy grande y nosotras vamos pisando esa huella”, explicó la integrante de la fundación María del Carmen García Castro. Además destacó que el objetivo es aprender de una organización reconocida internacionalmente por su resistencia y sus tareas en la búsqueda.

El convenio llega además en un contexto de reclamos hacia el Estado chileno. En el 2019, una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados reconoció la existencia de violaciones a los derechos humanos vinculadas con estos casos.

Luego se conformaron equipos para avanzar en la investigación, pero la unidad de búsqueda creada durante el gobierno de Gabriel Boric fue desmantelada tras la llegada de José Antonio Kast.