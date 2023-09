La carta de Perón que se vende en Facebook: "La encontré entre mensajes de amor de mis padres"

Una mujer publicó en la plataforma una carta a máquina que Juan Domingo Perón le había enviado a su madre, esposa de un militante de la UTA. Se puede acceder al documento, que historiadores consideran original, por la suma de $35.000.

En el scrolleo infinito que se puede realizar en MarketPlace, plataforma de compra y venta de la red social Facebook, se puede encontrar de todo. Literalmente de todo. Algunos de los compradores habituales explican que, a diferencia de la conocida plataforma Mercado Libre, aquí la mayoría de los vendedores buscan sacarse de encima lo que le sobra en su casa; ya sea una tv vieja, una cámara analógica, ropa usada y, aunque parezca increíble, una carta firmada por Juan Domingo Perón desde el exilio que analiza además el gobierno de Arturo Frondizi.

La publicación, que lleva varias semanas en la página, pide por la carta escrita a máquina con la firma en lapicera del General Perón la suma de $35.000. El número tiene una lógica explicada por su vendedora: Tras comprar un kit de útiles escolares a su nieta por un precio superior a los $10.000 pesos, calculó que una sencilla carta de Perón, dirigida a su madre, podría valer al menos tres veces más.

Alma López, la propietaria de la carta, explicó en diálogo con El Destape que dicho documento perteneció a su madre, quien fue la que recibió una respuesta del General Perón el 20 de octubre de 1958, desde Trujillo, ciudad del noroeste de Perú, cuando vivía junto a su familia en Ciudad Jardín, El Palomar.

El texto es la respuesta a su saludo de cumpleaños, que Perón había pasado en el exilio. “Entre centenares de cables y cartas que he recibido de la Argentina con motivo de mi cumpleaños, recibí muchos de Cuidad Jardín. Me es materialmente imposible responder individualmente a todos”, destacaba el general en la misiva.

Si bien es un texto breve, la carta desliza su opinión sobre la actualidad política del país, que era gobernado por Arturo Frondizi desde el 1 de mayo de 1958 al 29 de marzo de 1962, año en que fue derrocado. “Espero que tanta desdicha padecida por el pueblo tenga su justa y perdurable compensación en un futuro más próximo que el que suponen nuestros enemigos”, manifiesta su deseo Perón.

Por qué Perón le respondió a la mamá de Alma

Según Alma, sus padres eran acérrimos peronistas. De hecho, su padre, Luis Ramón López Cristi, era un militante que pertenecía a la UTA y que luego del golpe militar de 1955, llamado “Revolución Libertadora”, debió exiliarse y vivir en Uruguay, donde su mujer y sus hijas lo visitaron durante varios años. Su casa, según le relató su madre, había sido allanada y era un punto marcado, por eso debieron trasladarse.

Sobre la historia de su familia, resalta que su padre nació en el “barrio peronista” de Saavedra, y quién los casó no fue nada más ni nada menos que Carlos Francisco Sergio Mugica Echagüe, conocido como el Padre Mugica, el sacerdote católico y peronista que impulsó la creación del movimiento curas villeros y murió asesinado 11 de mayo de 1974 murió asesinado por fuerzas represivas.

“No me dedico a la política, odio la política, sobre todo la de ahora”, explica Alma sobre su relación con el peronismo y la militancia, y lo hace para dar cuenta que la procedencia del documento no viene por ese lado. La carta llegó a sus manos cuando, junto con su hermana, revisaron las cosas de su madre: “Había muchas cartas, cartas de amor de mi papá hacía mi mamá. Estuve mirando y encontré esta”. Según Alma esta no es la única que su madre tenía de Perón, él le había escrito varias por los vínculos de su esposo con el Partido Justicialista.

¿Es una carta auténtica?

Una de las dudas que se despiertan automáticamente en la publicación es la originalidad tanto de la carta como de la firma. Si bien no está autenticada por especialistas, la historia remite a ser convincente. Asimismo, ante la consulta de la veracidad de los datos, el historiador, periodista y docente universitario argentino, Sergio Wischñevsky, confirmó que las fechas son las correctas e indicó que Perón “se la pasaba escribiendo cartas durante todo el exilio”.

“Si es trucha la hicieron bien, porque los datos están correctos. Es posible que sea un documento original, pero más no se puede avanzar, la única forma sería peritarla”, finalizó. La carta tiene una redacción que es idéntica a la que se podría encontrar de la época, con un tono “peronesco” que se manifiesta a la perfección y la historia, con datos certeros, da un contexto de legitimidad.

Quedará en quien la compre tomarse el trabajo de autenticar la firma o elegir creer que realmente lo es, y por el precio de un teléfono de gama baja, o un par de zapatillas, tener una carta y la firma de uno de los personajes políticos más emblemáticos de la historia argentina. Sin dudas, un documento digno de enmarcar.