Vivir teniendo oído absoluto como Charly García y Mozart: la inusual historia de Sergi Prim

Solamente una de cada 10 mil personas tienen la capacidad de reconocer las notas musicales al instante y sin ninguna referencia. La vida de Sergi Prim, el joven español que se volvió viral en las redes sociales por tener oído absoluto.

Charly García, Michael Jackson, Mozart y Freddie Mercury tienen algo en común: el don del oído absoluto. Tan solo una de cada 10 mil personas posee esta capacidad de identificar una nota por su nombre sin la ayuda de un sonido como referencia y sin importar el instrumento u objeto del que proviene, según la revista Psychological Science. No es simplemente una mejor capacidad para oír, sino la capacidad de clasificar mentalmente los sonidos en categorías recordadas.

Un joven de 17 años español llamado Sergi Prim publicó en Tik Tok un video en el que responde a la pregunta: “¿Cómo es el mundo de una persona que tiene oído absoluto?” en el que, en mucho menos de un segundo, es capaz de decir las notas de sonidos que las personas escuchan en su vida cotidiana, como pueden ser los llamados de atención en el Subte o el sonido de un mensaje nuevo en el teléfono. Su video superó las 11 millones de reproducciones y tiene más de 1 millón de likes.

Prim estudia música en un conservatorio de Barcelona, produce sus propias canciones y trabaja en las redes sociales. A los 3 años comenzó a tomar clases de piano y, según le dijeron sus padres, empezó a tararear melodías antes de aprender sus primeras palabras. En 2021, llegó a la semifinal del reality GOT Talent de España junto a su mejor amiga. En diálogo con El Destape, contó cómo es vivir con oído absoluto y cómo le saca provecho para llevar adelante su carrera artística.

La historia de Sergi Prim: la vida con oído absoluto en primera persona

Sergi Prim siempre notó que tenía más facilidad que sus compañeros en las clases de música del colegio. Pero fue consciente de su habilidad recién a los 8 años. Antes pensaba que era algo normal, que todos lo podían hacer. Como el reconocer que el color azul es azul y el rojo, rojo. Le es dificil explicar "cómo se dio cuenta que tenía oído absoluto" ya que nació con dicha habilidad: "Nunca tuve consciencia de decir 'voy a tener oído absoluto', simplemente nací con eso".

"Yo recuerdo el momento en el que mi madre vio un programa de televisión en la que salía una persona con oído absoluto y explicaba lo que era. Me recogió del cole y me dijo '¿sabes Sergi que existe gente que tiene esto?". Como en plan 'qué cosa mas guay'. Y cuando terminó el programa yo pensaba: '¿Cuál es la cosa guay?'", contó a El Destape.

En los videos que difunde en sus redes sociales (@sergiprim) se lo ve a Sergi diciendo las notas de distintos sonidos que se escuchan en la calle o en cualquier circunstancia de la vida cotidiana con la misma facilidad con la que nosotros, quienes no tenemos oído absoluto, identificamos un color. Por ejemplo, cuando manda un mensaje escucha las notas "Do La" o cuando se sirve un café es un "Sol un poco desafinado".

¿Tener oído absoluto se vuelve una obsesión?

Uno puede llegar a pensar que las personas con esta capacidad son más irritables al vivir en una ciudad con tantos estímulos auditivos o incluso que pueda volverse algo sumamente molesto el estar identificando notas todo el tiempo. Pero Sergi no lo siente un problema: "Lo máximo que me ha pasado realmente es ir por la calle y que suene un claxon desafinado. Y que en el metro suene "Do Mi Sol Mi Do", pero desafinado, muy desafinado. Eso me da mucha rabia".

También recordó una anécdota con su madre cuando era chico, en donde la desafinación fue motivo de discusiones: "Mi madre me contó que cuando yo era pequeño ella me cantaba una canción infantil en plan 'Pio pio dónde estas' y yo le decía 'No ma, así no es'. Ella se sacaba de quicio y decía "¿Cómo que no?" y yo le explicaba que estaba cantando un Re y es un Fa".

Sergi explicó que entre semitono y semitono se puede dividir en 12 microtonos audibles por el oido humano. "Si no está en el microtono exacto, no está afinado. Por lo tanto, yo siento cuando los claxon (bocinas) están desafinados porque están siempre en el medio, ni una nota ni la otra. Se acaba entendiendo la nota pero está desafinado igual", afirmó.

Cómo aprovecha el tener oído absoluto

Según una investigación de la Universidad de Chicago, tanto las personas con un oído perfecto/absoluto como las personas con un tono relativo a menudo pueden tocar música “de oído”, es decir, reproducir una canción solo escuchándola. Quienes tienen oído relativo pueden identificar las notas, pero solo en referencia a otras.

Al consultarle cómo aprovecha el oído absoluto, Sergi coincide con Charly García en que este don se traduce en una mayor habilidad musical. "Tener oído absoluto no implica que seas músico, implica que la tenés más fácil para serlo", afirmó García en una entrevista a Página 12.

Sergi contó que en el conservatorio sus profesores nunca le pusieron un 10. Admitió que él siente que siempre va a tener algo para aprender y, además, reconoció que el saber cuál es el tono perfecto no significa que con su voz pueda llegar a hacerlo: "Mi nivel de exigencia es muy alto porque llegar al tono perfecto es dificil".

"El oído absoluto me ayuda mucho a poder componer mis temas. Es como ser pintor y no ver el mundo en blanco y negro. Ves el mundo en color, qué gran virtud", dijo Sergi y afirmó que, aunque para él sea un gran punto a favor para su carrera, muchos de sus clientes a los que les produce las canciones están un poco hartos de repetir las tomas una y otra vez hasta que la nota salga perfecta.