Buscaba a un amigo que se hizo en la "colimba" y terminó ayudando a más de 12 mil personas a reencontrarse con sus seres queridos vía Facebook

Sergio Pallaroni se propuso hace 10 años encontrar a un amigo que había hecho en la Marina, durante el Servicio Militar Obligatorio entre 1983 y 1984. En el medio, fundó con otras personas una comunidad de más de 916 mil miembros que permitió que otros pudieran también localizar a personas.

Con la única vocación de ayudar a la gente a revincularse con familiares, amigos y seres queridos, un grupo de personas se organizó a través de las redes sociales y permitió concretar miles y miles de reencuentros. El grupo de Facebook “Donde estás?”, cuenta con más de 916 mil miembros y una veintena de administradores que, además de su actividad laboral, cada día se hacen un tiempo para tratar de llevar alegría a quienes los consultan. Uno de los fundadores del grupo es Sergio Pallaroni, quien comenzó en este mundo de búsquedas en 2013 por una cuestión personal: volver a charlar y verse con un amigo que hizo en la Marina, durante el Servicio Militar Obligatorio entre 1983 y 1984.

“Empezamos a pulmón en otra página de Facebook, que se llamaba ‘Gente que busca gente’- como el programa- y en 2015 decidimos abrir la nuestra. Para eso fue clave Guillermo Ducasse, que hoy no está físicamente con nosotros, pero sin dudas que dejó su legado”, contó Pallaroni a El Destape.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sobre el espíritu del grupo, repasó que “más allá de la identidad biológica, muchos quieren localizar a amigos y familiares con los que perdieron el contacto o esclarecer hechos de su pasado que no les cierran” y remarcó que “todo esto se hace sin fines de lucro: el objetivo es ser solidario con quien nos necesita”.

Al puntualizar en el trabajo que hacen desde “Dónde estás?”, su fundador precisó que resuelven “unas 200 búsquedas por mes” e indicó: “Somos más de 20 administradores que, si bien no estamos a full todos los días porque cada uno tiene su trabajo, muchos están a diario con las búsquedas”.

A la par, resaltó que la tarea no es rentada y no hay ayuda de ningún tipo por parte de las autoridades. “Con nuestras bases de datos, que son muy modestas, no nos colabora nadie. Las pagamos cada uno de los organizadores y ponemos el dinero del bolsillo nuestro. Después, para encontrar a la gente nos ayuda la experiencia”, expresó.

El caso que dio origen a todo

Al rememorar los orígenes de esta iniciativa, Pallaroni contó su caso personal. “Yo tenía un amigo de la Marina de la temporada 1983/1984. Yo era dragoniante y él era cabo segundo. Empecé a buscarlo en 2013 y después me distraje ayudando gente, hasta que allá por 2016 me determiné a buscarlo y pude charlar con él vía Facebook”, relató.

De hecho, en la red social consta una publicación con un largo y sentido mensaje donde reconoce: “Dejé en suspenso la búsqueda de este amigo mío por ayudar a los demás. Hoy la doy por concluida porque fue localizado mi querido amigo José Orquera”.

Sin embargo, el encuentro personal tardó un poco más en concretarse. “Por una cosa o por otra, no nos veíamos hasta que en septiembre del año pasado pasó por Río Cuarto y nos vimos”, narró.

Sobre la emoción del encuentro, confesó: “A él se le caían las lágrimas porque después de 39 años nos pudimos ver. Fue muy emotivo todo para los dos. Vamos a armar más reuniones y él sabe que las puertas de mi casa están abiertas para siempre”.

El tacto a la hora de comunicar

Por otra parte, Pallaroni se refirió al hecho de comunicar las noticias a los familiares, que no siempre es sencillo. “Ha pasado que encontrábamos a la persona y nos figuraba fallecida. Y es muy chocante, porque vos buscás un familiar íntimo y cómo te explico yo que esa persona ya murió. Había que ir con mucho tacto”, señaló.

Y agregó: “También nos ha tocado personas que no tenían interés en ser contactados. Casos de adopciones y un hermano que intenta localizar a otro. Es duro, porque te hacés una imagen y decís que vas a ser feliz de vincularte, pero la otra persona está en su derecho de no querer”. De todas maneras, aclaró: “la mayoría de los que nos contactan son muy felices hoy en día, diría que los casos de felicidad son un 95% y los que no o más o menos, un 5%”.

Sobre el modus operandi de “Donde estás?”, contó: “Nos contactan por medio de la página exclusivamente. Puede ser un mensaje privado a cada uno de nosotros o en la misma página. Ahí quien está libre toma los casos. Lo hacemos de corazón y no cobramos, pero la respuesta es prácticamente inmediata”.

“Podemos llegar a resultado positivo como no, pero tenemos muchos casos resueltos y eso nos avala. La persona sólo debe hacerse cargo de llamar a la otra persona, mandarle una carta o lo que fuere. Nosotros les servimos los datos, sea Facebook o teléfono. Ellos tienen que contar su historia y decir el vínculo que los une, que son cosas muy personales”, finalizó Pallaroni.